https://ria.ru/20260120/spetsoperatsiya-2068933580.html
Более 50 БПЛА "Баба Яга" ВСУ уничтожено за трое суток в Харьковской области
Более 50 БПЛА "Баба Яга" ВСУ уничтожено за трое суток в Харьковской области - РИА Новости, 20.01.2026
Более 50 БПЛА "Баба Яга" ВСУ уничтожено за трое суток в Харьковской области
Более 50 украинских БПЛА "Баба Яга" уничтожено за последние трое суток на участке фронта Меловое-Хатнее Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T06:35:00+03:00
2026-01-20T06:35:00+03:00
2026-01-20T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20260120/spetsoperatsiya-2068933456.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область
Более 50 БПЛА "Баба Яга" ВСУ уничтожено за трое суток в Харьковской области
РИА Новости: ВС РФ уничтожили в Харьковской области более 50 БПЛА "Баба-Яга" ВСУ