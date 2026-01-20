Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ после месяца без ротации сдались в плен в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 20.01.2026
Боевики ВСУ после месяца без ротации сдались в плен в Харьковской области
Боевики ВСУ после месяца без ротации сдались в плен в Харьковской области - РИА Новости, 20.01.2026
Боевики ВСУ после месяца без ротации сдались в плен в Харьковской области
Двое боевиков 157-й бригады ВСУ сдались в плен после того, как пробыли более месяца на позиции без ротации в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области,... РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ после месяца без ротации сдались в плен в Харьковской области

РИА Новости: военные 157-й бригады ВСУ сдались в плен после месяца без ротации

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Двое боевиков 157-й бригады ВСУ сдались в плен после того, как пробыли более месяца на позиции без ротации в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Волчанских Хуторах в плен взято двое военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, оба пленных больше месяца находились на позициях без ротации вместе с телами погибших сослуживцев.
"По их словам, командование отказывало в эвакуации раненых, в результате чего люди мучительно умирали прямо на позициях", - добавили в российских силовых структурах.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ВС России уничтожили украинскую погранзаставу в Сумской области
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
