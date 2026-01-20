Боевики ВСУ после месяца без ротации сдались в плен в Харьковской области

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Двое боевиков 157-й бригады ВСУ сдались в плен после того, как пробыли более месяца на позиции без ротации в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Волчанских Хуторах в плен взято двое военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба пленных больше месяца находились на позициях без ротации вместе с телами погибших сослуживцев.