ВС России уничтожили украинскую погранзаставу в Сумской области

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные поразили командный пункт украинской погранзаставы в Стецковке в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

На этом участке фронта действуют бойцы группировки "Север". За сутки они уничтожили более 170 боевиков, ББМ, 16 автомобилей, станцию РЭБ, пять складов боеприпасов и материальных средств.