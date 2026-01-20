https://ria.ru/20260120/spetsoperatsiya-2068933341.html
ВС России уничтожили украинскую погранзаставу в Сумской области
ВС России уничтожили украинскую погранзаставу в Сумской области
Российские военные поразили командный пункт украинской погранзаставы в Стецковке в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы рф
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
