Специальная военная операция на Украине
 
06:33 20.01.2026 (обновлено: 07:34 20.01.2026)
ВС России уничтожили украинскую погранзаставу в Сумской области
ВС России уничтожили украинскую погранзаставу в Сумской области
Российские военные поразили командный пункт украинской погранзаставы в Стецковке в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные поразили командный пункт украинской погранзаставы в Стецковке в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Комплексным огневым поражением <...> уничтожен командный пункт 2-й погранзаставы 15-го мобильного отряда "Стальная граница" государственной пограничной службы Украины", — сказал собеседник агентства.
ВС России авиаударом уничтожили здание ТЦК в Сумской области
18 января, 06:32
ВСУ понесли потери среди офицерского состав и лишились нескольких единиц техники.
На этом участке фронта действуют бойцы группировки "Север". За сутки они уничтожили более 170 боевиков, ББМ, 16 автомобилей, станцию РЭБ, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Как заявлял Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
