ВС России сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 20.01.2026 (обновлено: 05:03 20.01.2026)
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" сорвали ротацию и подвоз боеприпасов подразделений ВСУ в зоне проведения...
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" сорвали ротацию и подвоз боеприпасов подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Купянском районе Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Расчеты РСЗО "Град" 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области сорвали ротацию и подвоз боеприпасов украинских боевиков", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Беженец рассказал об атаках ВСУ дронами с дробью по жителям Димитрова
02:40
По данным ведомства, получив разведданные от операторов разведывательных БПЛА о местонахождении значительного скопления живой силы ВСУ, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневой рубеж.
"После развертывания боевых машин из походного положения в боевые артиллеристы произвели залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами по площадной цели, на которой проходили ротация и подвоз боеприпасов украинских вооруженных формирований", - отметили в МО.
Весь процесс поражения целей непрерывно контролировался операторами БПЛА войск беспилотных систем, добавили в российском оборонном ведомстве.
"После выполнения боевой задачи расчеты немедленно покинули огневые позиции, что исключило возможность ответного удара противника. Такой алгоритм действий, включающий предварительную пристрелку и корректировку, позволяет минимизировать расход боеприпасов при максимальной эффективности поражения целей", - сообщили силовики.
Регулярное нанесение точных артиллерийских ударов по местам сосредоточения ВСУ способствует эффективной поддержке наступательных действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск "Запад", заключили в Минобороны.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Раненный российский боец уничтожил несколько боевиков ВСУ
00:41
 
