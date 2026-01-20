https://ria.ru/20260120/spetsoperatsiya-2068930085.html
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе
2026-01-20T05:01:00+03:00
2026-01-20T05:01:00+03:00
2026-01-20T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" сорвали ротацию и подвоз боеприпасов подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Купянском районе Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Расчеты РСЗО "Град" 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области сорвали ротацию и подвоз боеприпасов украинских боевиков", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, получив разведданные от операторов разведывательных БПЛА о местонахождении значительного скопления живой силы ВСУ, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневой рубеж.
"После развертывания боевых машин из походного положения в боевые артиллеристы произвели залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами по площадной цели, на которой проходили ротация и подвоз боеприпасов украинских вооруженных формирований", - отметили в МО.
Весь процесс поражения целей непрерывно контролировался операторами БПЛА войск беспилотных систем, добавили в российском оборонном ведомстве.
"После выполнения боевой задачи расчеты немедленно покинули огневые позиции, что исключило возможность ответного удара противника. Такой алгоритм действий, включающий предварительную пристрелку и корректировку, позволяет минимизировать расход боеприпасов при максимальной эффективности поражения целей", - сообщили силовики.
Регулярное нанесение точных артиллерийских ударов по местам сосредоточения ВСУ способствует эффективной поддержке наступательных действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск "Запад", заключили в Минобороны.