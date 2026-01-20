Рейтинг@Mail.ru
Раненный российский боец уничтожил несколько боевиков ВСУ - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:41 20.01.2026
Раненный российский боец уничтожил несколько боевиков ВСУ
Раненный российский боец уничтожил несколько боевиков ВСУ - РИА Новости, 20.01.2026
Раненный российский боец уничтожил несколько боевиков ВСУ
Старший сержант российских Вооруженных сил Алмаз Нигамаев в ходе одного из боев спецоперации получил пулевое ранение, но оказал себе помощь и уничтожил... РИА Новости, 20.01.2026
Специальная военная операция на Украине, Россия
Раненный российский боец уничтожил несколько боевиков ВСУ

Получивший пулевое ранение боец ВС РФ уничтожил несколько военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Старший сержант российских Вооруженных сил Алмаз Нигамаев в ходе одного из боев спецоперации получил пулевое ранение, но оказал себе помощь и уничтожил несколько противников, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовое подразделение Нигамаева должно было овладеть позициями противника. Старший сержант одним из первых зашел в траншеи и вступил в бой с превосходящими силами противника.
"В результате стрелкового боя Алмаз получил пулевое ранение. Оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил зачищать позиции от боевиков... Нигамаев уничтожил несколько вражеских боевиков, а также два беспилотника гексакоптерного типа противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужественным и самоотверженным действиям старшего сержанта российская штурмовая группа за кратчайшие сроки овладела новыми рубежами.
Также МО РФ рассказало о младшем сержанте Евгении Савеженко, который эвакуировал раненых с линии боевого соприкосновения в составе эвакуационной группы. Он под непрекращающимся вражеским минометным огнем добрался до нескольких раненых боевых товарищей.
"Евгений под огнем оперативно оказал первую медицинскую помощь раненым и вынес их в безопасное место, откуда они были доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи", - отметили в ведомстве.
Благодаря этому жизни российских военнослужащих были спасены.
