Раненный российский боец уничтожил несколько боевиков ВСУ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Старший сержант российских Вооруженных сил Алмаз Нигамаев в ходе одного из боев спецоперации получил пулевое ранение, но оказал себе помощь и уничтожил несколько противников, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовое подразделение Нигамаева должно было овладеть позициями противника. Старший сержант одним из первых зашел в траншеи и вступил в бой с превосходящими силами противника.

"В результате стрелкового боя Алмаз получил пулевое ранение. Оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил зачищать позиции от боевиков... Нигамаев уничтожил несколько вражеских боевиков, а также два беспилотника гексакоптерного типа противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря мужественным и самоотверженным действиям старшего сержанта российская штурмовая группа за кратчайшие сроки овладела новыми рубежами.

Также МО РФ рассказало о младшем сержанте Евгении Савеженко, который эвакуировал раненых с линии боевого соприкосновения в составе эвакуационной группы. Он под непрекращающимся вражеским минометным огнем добрался до нескольких раненых боевых товарищей.

"Евгений под огнем оперативно оказал первую медицинскую помощь раненым и вынес их в безопасное место, откуда они были доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи", - отметили в ведомстве.