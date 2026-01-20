Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" четвертый раз в сезоне победил "Шанхайских драконов"
Хоккей
 
22:20 20.01.2026 (обновлено: 22:34 20.01.2026)
"Спартак" четвертый раз в сезоне победил "Шанхайских драконов"
"Спартак" четвертый раз в сезоне победил "Шанхайских драконов" - РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Спартак" четвертый раз в сезоне победил "Шанхайских драконов"
"Шанхайские драконы" на своем льду уступили московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.01.2026
"Спартак" четвертый раз в сезоне победил "Шанхайских драконов"

"Спартак" со счетом 3:1 победил "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Шанхайские драконы" на своем льду уступили московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
20 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Шанхайские Драконы
1 : 3
Спартак Москва
17:16 • Ник Меркли
(Кевин Лабанк, Андрей Кареев)
03:28 • Демид Мансуров
(Дмитрий Вишневский)
05:20 • Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
04:11 • Павел Порядин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла во вторник в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Демид Мансуров (24-я минута), Адам Ружичка (26) и Павел Порядин (45). У хозяев отличился Кевин Лабанк (58).
17 января "Шанхайские драконы" объявили о назначении канадца Митча Лава на пост главного тренера. За четыре дня до этого должность из-за проблем со здоровьем покинул другой канадец - Жерар Галлан. В матче со "Спартаком" командой руководил Майкл Келли.
Московский клуб четвертый раз по ходу сезона обыграл "Шанхай", счет в серии личных противостояний теперь 4-2. "Спартак" с 53 очками идет на седьмом месте в таблице Западной конференции, где проигравшие четвертый матч кряду "драконы" (43 балла) располагаются на девятой строчке.
В следующем матче "красно-белые" 22 января на выезде сыграют против петербургского СКА, китайский клуб в этот же день в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".
Хоккей. КХЛ. Матч Ак Барс - Лада - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Лада" благодаря второму шатауту Трушкова подряд выиграла матч КХЛ
