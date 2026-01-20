"Спартак" четвертый раз в сезоне победил "Шанхайских драконов"

Московский клуб четвертый раз по ходу сезона обыграл "Шанхай", счет в серии личных противостояний теперь 4-2. "Спартак" с 53 очками идет на седьмом месте в таблице Западной конференции, где проигравшие четвертый матч кряду "драконы" (43 балла) располагаются на девятой строчке.