Стармер планирует отказаться от участия в Совете мира, пишет FT

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует отказаться от участия в "Совете мира" по Газе, предложенного ему президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на правительственные источники в Лондоне.
Стармер заявлял, что ведет переговоры с союзниками об условиях работы "Совета мира", но, по словам источников, он не собирается подписывать соглашение с органом, пишет Financial Times.
"Официальная позиция такова, что мы рассматриваем этот вопрос. Но не нужно быть политическим гением, чтобы понять, что платить миллиард долларов из денег налогоплательщиков за место в совете с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным - это не прокатит", - сообщил один из источников газете.
Отмечается, что Стармер при этом открыт для участия в официальной встрече G7 в Париже, которую президент Франции Эммануэль Макрон предложил организовать для обсуждения ряда внешнеполитических вопросов, в том числе Гренландии и Украины.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.