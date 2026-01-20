Рейтинг@Mail.ru
Король Бахрейна согласился принять приглашение в Совет мира
20:35 20.01.2026
Король Бахрейна согласился принять приглашение в Совет мира
Король Бахрейна согласился принять участие в "Совете мира" по Газе по приглашению президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 20.01.2026
2026
бахрейн, в мире, сша, дональд трамп, оаэ, хамад бен иса аль халифа
Бахрейн, В мире, США, Дональд Трамп, ОАЭ, Хамад бен Иса Аль Халифа
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа . Архивное фото
ДОХА, 20 янв - РИА Новости. Король Бахрейна согласился принять участие в "Совете мира" по Газе по приглашению президента США Дональда Трампа.
"Его Величество король Хамад бен Иса Аль Халифа... принял приглашение, направленное его превосходительством президентом дружественных Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, присоединиться к "Совету мира", - отмечается в сообщении МИД королевства для Бахрейнского агентства новостей BNA.
Министерство указало, что "решение королевства Бахрейн обусловлено его приверженностью полному выполнению мирного плана, предложенного президентом Трампом".
Ранее ОАЭ сообщили, что тоже будут участвовать в "Совете мира".
