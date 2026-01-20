Рейтинг@Mail.ru
16:05 20.01.2026 (обновлено: 16:14 20.01.2026)
Президент ОАЭ принял приглашение Трампа вступить в Совет мира
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял приглашение Соединенных Штатов присоединиться к Совету мира, сообщает МИД ОАЭ на официальном сайте. РИА Новости, 20.01.2026
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
ДУБАЙ, 20 янв - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял приглашение Соединенных Штатов присоединиться к Совету мира, сообщает МИД ОАЭ на официальном сайте.
"Его Высочество шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, принял приглашение Соединенных Штатов присоединиться к Совету мира, о чем объявил Его Высочество шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел", - говорится в сообщении МИД.
Согласно сообщению, глава МИД ОАЭ подчеркнул, что это решение "отражает важность полного выполнения 20-пунктного мирного плана президента (США) Дональда Трампа для Газы, который имеет решающее значение для реализации законных прав палестинского народа".
Амстердам - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Нидерландах заявили, что Совет мира отвлекает НАТО от Украины
Вчера, 14:56
 
