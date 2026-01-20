https://ria.ru/20260120/sovet-2069074088.html
Президент ОАЭ принял приглашение Трампа вступить в Совет мира
Президент ОАЭ принял приглашение Трампа вступить в Совет мира
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял приглашение Соединенных Штатов присоединиться к Совету мира, сообщает МИД ОАЭ на официальном сайте. РИА Новости, 20.01.2026
