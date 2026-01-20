Албания приняла приглашение Трампа вступить в Совет мира по Газе

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама сообщил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа вступить в "Совет мира" по сектору Газа.

"Для меня привилегия и честь выразить полную готовность принять участие в этой важной инициативе", - говорится в заявлении албанского премьера на его странице в соцсети Х.