Рейтинг@Mail.ru
Албания приняла приглашение Трампа вступить в Совет мира по Газе - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 20.01.2026 (обновлено: 15:29 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/sovet-2069062476.html
Албания приняла приглашение Трампа вступить в Совет мира по Газе
Албания приняла приглашение Трампа вступить в Совет мира по Газе - РИА Новости, 20.01.2026
Албания приняла приглашение Трампа вступить в Совет мира по Газе
Премьер Албании Эди Рама сообщил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа вступить в "Совет мира" по сектору Газа. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:19:00+03:00
2026-01-20T15:29:00+03:00
в мире
албания
обострение палестино-израильского конфликта
сша
россия
эди рама
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41496/10/414961052_0:231:2738:1771_1920x0_80_0_0_01724520aed909402b60129f9265bd84.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068940438.html
албания
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41496/10/414961052_36:0:2703:2000_1920x0_80_0_0_4812e8e854cac4ed9e5ccfa021d21bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, албания, обострение палестино-израильского конфликта, сша, россия, эди рама, дональд трамп, сергей лавров, оон, хамас
В мире, Албания, Обострение палестино-израильского конфликта, США, Россия, Эди Рама, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС
Албания приняла приглашение Трампа вступить в Совет мира по Газе

Премьер Албании принял приглашение Трампа вступить в Совет мира по Газе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПриштина. Албанский флаг
Приштина. Албанский флаг - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Приштина. Албанский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама сообщил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа вступить в "Совет мира" по сектору Газа.
Ранее Рама сообщал, что Трамп пригласил официальную Тирану вступить в "Совет мира" по сектору Газа.
"Для меня привилегия и честь выразить полную готовность принять участие в этой важной инициативе", - говорится в заявлении албанского премьера на его странице в соцсети Х.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Трамп: Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп рассказал, как заставит Макрона войти в Совет мира по Газе
Вчера, 08:05
 
В миреАлбанияОбострение палестино-израильского конфликтаСШАРоссияЭди РамаДональд ТрампСергей ЛавровООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала