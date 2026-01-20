Албания приняла приглашение Трампа вступить в Совет мира по Газе

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама сообщил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа вступить в "Совет мира" по сектору Газа.
"Для меня привилегия и честь выразить полную готовность принять участие в этой важной инициативе", - говорится в заявлении албанского премьера на его странице в соцсети Х.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.