Южная Корея рассматривает предложение США стать членом совета мира по Газе

СЕУЛ, 20 янв - РИА Новости. Республика Корея рассматривает предложение президента США Дональда Трампа вступить в "Совет мира" по Газе, сообщили РИА Новости в южнокорейском МИД.
"В настоящее время мы рассматриваем соответствующее предложение со стороны США", - сообщило внешнеполитическое ведомство РИА Новости.
Согласно информации агентства Рёнхап, южнокорейская сторона получила предложение от американского президента во вторник. Как отмечается, МИД планирует рассмотреть все факторы, включая то, какие страны собираются войти в "Совет мира", и через некоторое время принять решение.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
В последствии Трамп пригласил присоединиться к "Совету мира" лидеров ряда государств, включая Россию и Белоруссию. Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году сообщил, что Россия получила от США проект устава "Совета мира" по Газе и планирует контакты с американской стороной, чтобы прояснить детали предложения Вашингтона.