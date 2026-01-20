Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея рассматривает предложение США стать членом совета мира по Газе - РИА Новости, 20.01.2026
14:15 20.01.2026
Южная Корея рассматривает предложение США стать членом совета мира по Газе
Республика Корея рассматривает предложение президента США Дональда Трампа вступить в "Совет мира" по Газе, сообщили РИА Новости в южнокорейском МИД. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:15:00+03:00
2026-01-20T14:15:00+03:00
Флаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 20 янв - РИА Новости. Республика Корея рассматривает предложение президента США Дональда Трампа вступить в "Совет мира" по Газе, сообщили РИА Новости в южнокорейском МИД.
"В настоящее время мы рассматриваем соответствующее предложение со стороны США", - сообщило внешнеполитическое ведомство РИА Новости.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Совет мира не будет ограничиваться только Газой, сообщает Axios
Вчера, 14:03
Согласно информации агентства Рёнхап, южнокорейская сторона получила предложение от американского президента во вторник. Как отмечается, МИД планирует рассмотреть все факторы, включая то, какие страны собираются войти в "Совет мира", и через некоторое время принять решение.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
В последствии Трамп пригласил присоединиться к "Совету мира" лидеров ряда государств, включая Россию и Белоруссию. Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году сообщил, что Россия получила от США проект устава "Совета мира" по Газе и планирует контакты с американской стороной, чтобы прояснить детали предложения Вашингтона.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Швейцария получила от США приглашение в Совет мира по Газе
Вчера, 12:34
 
