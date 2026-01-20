Южная Корея рассматривает предложение США стать членом совета мира по Газе

СЕУЛ, 20 янв - РИА Новости. Республика Корея рассматривает предложение президента США Дональда Трампа вступить в "Совет мира" по Газе, сообщили РИА Новости в южнокорейском МИД.

"В настоящее время мы рассматриваем соответствующее предложение со стороны США", - сообщило внешнеполитическое ведомство РИА Новости.

Согласно информации агентства Рёнхап, южнокорейская сторона получила предложение от американского президента во вторник. Как отмечается, МИД планирует рассмотреть все факторы, включая то, какие страны собираются войти в "Совет мира", и через некоторое время принять решение.