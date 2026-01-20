Швейцария получила от США приглашение в Совет мира по Газе

ЖЕНЕВА, 20 янв - РИА Новости. Швейцария получила от США приглашение вступить в "Совет мира" по Газе, внимательно изучит предложение перед принятием решения, сообщили РИА Новости в МИД конфедерации.
"Швейцария получила приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к уставу "Совета мира". Швейцария открыта для инициатив, направленных на содействие миру. Министерство иностранных дел внимательно изучает предложение и проведет обсуждения с заинтересованными сторонами для определения своей позиции", - заявила официальный представитель МИД Мелани Гугельманн.
В МИД напомнили, что в ноябре 2025 года Федеральный совет решил принять "конкретные меры" по поддержке мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе.
"В этом контексте Федеральный совет принял меры по трем приоритетным направлениям: гуманитарная помощь, укрепление палестинских институтов и содействие региональной стабильности", - отметила Гугельманн.
Президент США ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России, Белоруссии, Украины. Неготовность приглашенных вступить в "Совет мира" ранее вызвала недовольство Трампа, в частности, он пригрозил президенту Франции Эммануэлю Макрону 200% пошлинами на французское вино и шампанское.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За нее высказались 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. План предполагает, в частности, временное международное управление Газой и создание "Совета мира" под председательством Трампа.