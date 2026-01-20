Рейтинг@Mail.ru
12:34 20.01.2026 (обновлено: 16:13 20.01.2026)
Швейцария получила от США приглашение в Совет мира по Газе
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 20 янв - РИА Новости. Швейцария получила от США приглашение вступить в "Совет мира" по Газе, внимательно изучит предложение перед принятием решения, сообщили РИА Новости в МИД конфедерации.
"Швейцария получила приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к уставу "Совета мира". Швейцария открыта для инициатив, направленных на содействие миру. Министерство иностранных дел внимательно изучает предложение и проведет обсуждения с заинтересованными сторонами для определения своей позиции", - заявила официальный представитель МИД Мелани Гугельманн.
Трамп: Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп рассказал, как заставит Макрона войти в Совет мира по Газе
Вчера, 08:05
В МИД напомнили, что в ноябре 2025 года Федеральный совет решил принять "конкретные меры" по поддержке мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе.
"В этом контексте Федеральный совет принял меры по трем приоритетным направлениям: гуманитарная помощь, укрепление палестинских институтов и содействие региональной стабильности", - отметила Гугельманн.
Президент США ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России, Белоруссии, Украины. Неготовность приглашенных вступить в "Совет мира" ранее вызвала недовольство Трампа, в частности, он пригрозил президенту Франции Эммануэлю Макрону 200% пошлинами на французское вино и шампанское.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За нее высказались 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. План предполагает, в частности, временное международное управление Газой и создание "Совета мира" под председательством Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Трамп будет пожизненным председателем совета мира по Газе, сообщило Reuters
18 января, 20:01
 
В миреШвейцарияСШАОбострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампРоссияЭммануэль МакронООН
 
 
