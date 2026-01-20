Китай получил приглашение в Совет мира

ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Китай получил приглашение от США на вступление в "Совет мира" по Газе, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Белоруссии. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России

"Китай получил приглашение от США", - сказал дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о том, получила ли китайская сторона приглашение в "Совет мира".

При этом Го Цзякунь не ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли китайская сторона принять приглашение. "У меня нет дополнительной информации, которую я мог бы предоставить", - сказал дипломат, отвечая на соответствующие вопросы.