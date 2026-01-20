https://ria.ru/20260120/sovet-2068961509.html
Китай получил приглашение в Совет мира
Китай получил приглашение от США на вступление в "Совет мира" по Газе, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 20.01.2026
ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Китай получил приглашение от США на вступление в "Совет мира" по Газе, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Президент США Дональд Трамп
ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России
и Белоруссии
.
"Китай получил приглашение от США", - сказал дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о том, получила ли китайская сторона приглашение в "Совет мира".
При этом Го Цзякунь не ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли китайская сторона принять приглашение. "У меня нет дополнительной информации, которую я мог бы предоставить", - сказал дипломат, отвечая на соответствующие вопросы.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН
одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР
воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление полуэксклавом и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем
и Египтом
.