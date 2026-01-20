Рейтинг@Mail.ru
10:11 20.01.2026 (обновлено: 10:25 20.01.2026)
Китай получил приглашение в Совет мира
Китай получил приглашение в Совет мира
Китай получил приглашение в Совет мира

Китай получил от США приглашение в Совет мира по Газе

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Китай получил приглашение от США на вступление в "Совет мира" по Газе, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Пашинян согласился присоединиться к Совету мира по Газе
Вчера, 09:59
"Китай получил приглашение от США", - сказал дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о том, получила ли китайская сторона приглашение в "Совет мира".
При этом Го Цзякунь не ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли китайская сторона принять приглашение. "У меня нет дополнительной информации, которую я мог бы предоставить", - сказал дипломат, отвечая на соответствующие вопросы.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление полуэксклавом и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Пушков прокомментировал приглашение Путина в Совет мира по Газе
19 января, 14:24
 
