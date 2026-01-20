Рейтинг@Mail.ru
Пашинян согласился присоединиться к Совету мира по Газе - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/sovet-2068958281.html
Пашинян согласился присоединиться к Совету мира по Газе
Пашинян согласился присоединиться к Совету мира по Газе - РИА Новости, 20.01.2026
Пашинян согласился присоединиться к Совету мира по Газе
Премьер Армении Никол Пашинян согласился с предложением президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе, сообщила пресс-секретарь Пашиняна РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:59:00+03:00
2026-01-20T09:59:00+03:00
в мире
сша
россия
армения
дональд трамп
никол пашинян
марко рубио
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_bff6278b65595d84c74e0b8f18f9a963.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2068942390.html
https://ria.ru/20260120/tramp-2068939549.html
сша
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_eb4a479889db2b9683f1e8e36e810054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, армения, дональд трамп, никол пашинян, марко рубио, всемирный банк, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Россия, Армения, Дональд Трамп, Никол Пашинян, Марко Рубио, Всемирный банк, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Пашинян согласился присоединиться к Совету мира по Газе

Пашинян принял приглашение Трампа присоединиться к Совету мира по Газе

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян согласился с предложением президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе, сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.
"Премьер-министр Пашинян с радостью и ответственностью принял предложение, подтвердив приверженность Армении содействию миру", - написала Багдасарян в соцсети Facebook*.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп отреагировал на отказ Макрона присоединиться к Совету мира по Газе
Вчера, 08:36
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп подтвердил приглашение Путина в Совет мира по Газе, сообщает Рейтер
Вчера, 07:53
 
В миреСШАРоссияАрменияДональд ТрампНикол ПашинянМарко РубиоВсемирный банкООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала