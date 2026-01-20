Представитель курдов рассказал о проработке соглашения с Дамаском

БЕЙРУТ, 20 янв - РИА Новости. Договоренность между автономной курдской администрацией и сирийскими властями еще не представлена в виде четкого соглашения, рассказал РИА Новости представитель курдской автономии в Ливане Абдельсалам Ахмад.

"В свете имеющихся на данный момент данных по-прежнему рано делать окончательные выводы о направлении дальнейших событий, тем более что объявленные договоренности еще не оформились в виде подробного, четко очерченного соглашения или объявленных механизмов его реализации", - сказал Ахмад.

В воскресенье командование курдских формирований "Сирийские демократические силы" и сирийские власти достигли соглашения о прекращении огня, которое включает интеграцию СДС в ряды правительственных сил, передачу северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ* и их семей.

Командование СДС в понедельник обвинило сирийскую армию в атаках на курдские позиции в провинции Ракка вопреки достигнутому соглашению, отметив, что действия армии угрожают серьезной дестабилизацией на северо-востоке Сирии. Командование армии, в свое очередь, заявило, что отдельные отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) и сторонников прежних властей Сирии предпринимают попытки сорвать соглашение о прекращении огня атаками на сирийскую армию.