В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T22:41:00+03:00
2026-01-20T22:41:00+03:00
2026-01-20T22:42:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
сочи
Новости
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
