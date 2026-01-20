Генсеки ОДКБ и СНГ обсудили сотрудничество организаций

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков провел рабочую встречу с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, они обсудили сотрудничество двух организаций, сообщила во вторник пресс-служба ОДКБ.

По данным пресс-службы, генсеки ОДКБ и СНГ также единодушно выразили мнение, что региональные организации призваны играть важную роль в поддержании мира, предотвращении и преодолении нестабильности, формировании новой евразийской архитектуры безопасности, укреплении сотрудничества в экономике и в гуманитарной сфере.