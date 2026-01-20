Рейтинг@Mail.ru
16:00 20.01.2026 (обновлено: 18:09 20.01.2026)
Генсеки ОДКБ и СНГ обсудили сотрудничество организаций
© РИА Новости / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков провел рабочую встречу с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, они обсудили сотрудничество двух организаций, сообщила во вторник пресс-служба ОДКБ.
"Руководители исполнительных органов двух евразийских организаций в дружеской атмосфере обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной обстановки, опыту обеих организаций по приоритетным направлениям деятельности. Была обсуждена, в частности, проблематика реализации мероприятий Дорожной карты по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС на 2026- 2028 годы, подписанной на встрече 3 сентября 2025 года в Пекине, в части сопряжения интеграционных проектов", - сообщила организация в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы, генсеки ОДКБ и СНГ также единодушно выразили мнение, что региональные организации призваны играть важную роль в поддержании мира, предотвращении и преодолении нестабильности, формировании новой евразийской архитектуры безопасности, укреплении сотрудничества в экономике и в гуманитарной сфере.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Совбезе призвали ОДКБ действовать превентивно в условиях новых угроз
7 октября 2025, 19:08
 
