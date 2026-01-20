https://ria.ru/20260120/sng-2069071811.html
Генсеки ОДКБ и СНГ обсудили сотрудничество организаций
Генсеки ОДКБ и СНГ обсудили сотрудничество организаций - РИА Новости, 20.01.2026
Генсеки ОДКБ и СНГ обсудили сотрудничество организаций
Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков провел рабочую встречу с генеральным секретарем СНГ Сергеем... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:00:00+03:00
2026-01-20T16:00:00+03:00
2026-01-20T18:09:00+03:00
в мире
пекин
сергей лебедев
одкб
снг
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833099732_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_f214f7d7ff63a4086f2f7f9ce511a187.jpg
https://ria.ru/20251007/sovbez-2046925289.html
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833099732_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_d57a69fb8f7f20a25ff7a43ba5a3fc8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекин, сергей лебедев, одкб, снг, шос
В мире, Пекин, Сергей Лебедев, ОДКБ, СНГ, ШОС
Генсеки ОДКБ и СНГ обсудили сотрудничество организаций
Генсек ОДКБ Масадыков провел встречу с генсеком СНГ Лебедевым
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков провел рабочую встречу с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, они обсудили сотрудничество двух организаций, сообщила во вторник пресс-служба ОДКБ.
"Руководители исполнительных органов двух евразийских организаций в дружеской атмосфере обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной обстановки, опыту обеих организаций по приоритетным направлениям деятельности. Была обсуждена, в частности, проблематика реализации мероприятий Дорожной карты по развитию сотрудничества ОДКБ
, СНГ
и ШОС
на 2026- 2028 годы, подписанной на встрече 3 сентября 2025 года в Пекине
, в части сопряжения интеграционных проектов", - сообщила организация в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы, генсеки ОДКБ и СНГ также единодушно выразили мнение, что региональные организации призваны играть важную роль в поддержании мира, предотвращении и преодолении нестабильности, формировании новой евразийской архитектуры безопасности, укреплении сотрудничества в экономике и в гуманитарной сфере.