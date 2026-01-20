https://ria.ru/20260120/snegopad-2068915420.html
В США из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей
В США из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей - РИА Новости, 20.01.2026
В США из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей
Более 100 автомобилей столкнулись на трассе в американском штате Мичиган из-за снегопада, есть пострадавшие, сообщила местная полиция. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T00:13:00+03:00
2026-01-20T00:13:00+03:00
2026-01-20T00:13:00+03:00
оттава
мичиган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_290b410743bb454f6d367f78d2290f91.jpg
https://ria.ru/20251228/vertolet-2065242006.html
оттава
мичиган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ec80ea662568f24955159f2f1b815f0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оттава, мичиган
В США из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей
В Мичигане из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей