В США из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей - РИА Новости, 20.01.2026
00:13 20.01.2026
В США из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей
В США из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей - РИА Новости, 20.01.2026
В США из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей
Более 100 автомобилей столкнулись на трассе в американском штате Мичиган из-за снегопада, есть пострадавшие, сообщила местная полиция. РИА Новости, 20.01.2026
Новости
Оттава, Мичиган
В США из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей

В Мичигане из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей

20.01.2026
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Более 100 автомобилей столкнулись на трассе в американском штате Мичиган из-за снегопада, есть пострадавшие, сообщила местная полиция.
"Сообщается о многочисленных пострадавших; на данный момент смертельных случаев, по имеющейся информации, нет. Управление шерифа округа Оттава активно расследует сообщение о массовой аварии с участием около 100 транспортных средств", - сообщила полиция в X.
По предварительным оценкам, в инциденте задействованы от 30 до 40 фур, отметили в полиции.
В результате инцидента, случившегося утром, от девяти до 12 человек получили ранения, сообщил телеканал FOX Weather со ссылкой на офис шерифа округа Оттава.
Вертолёт - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Нью-Джерси столкнулись в воздухе два вертолета, один человек погиб
28 декабря 2025, 22:28
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
