Перестройка Белого дома предполагает модернизацию бункера, сообщает CNN - РИА Новости, 20.01.2026
18:12 20.01.2026
Перестройка Белого дома предполагает модернизацию бункера, сообщает CNN
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Перестройка Белого дома предполагает модернизацию бункера, сообщает CNN

CNN: перестройку Восточного крыла Белого дома сопровождает модернизация бункера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Белый дом. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Перестройка Восточного крыла Белого дома, на месте которого президент США Дональд Трамп поручил соорудить бальный зал, вероятно, сопровождается модернизацией и бункера под ним, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"В настоящее время это помещение, вероятно, реорганизуют и внедряют новые технологии для противодействия развивающимся угрозам", - сказано в публикации.
Отмечается, что бункер был построен в 1940-е годы при президенте Франклине Рузвельте как убежище на случай бомбардировки, а в последствии использовался как командный пункт на случай чрезвычайной ситуации.
CNN подчеркивает, что проект перестройки этого объекта окутан тайной, однако есть признаки его реализации. Так, телеканал отмечает, что сам Трамп говорил об участии ВС США в строительство бального зала, а в отзыве на иск, поданный против перестройки Восточного крыла, адвокат Белого дома ссылался на то, что приостановка подземного строительства создаст угрозы национальной безопасности США.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент снес Западное крыло.
New York Times 1 декабря написала, что бальный зал, согласно предварительному плану расширения Восточного крыла, может превзойти по размерам и Западное крыло, и президентскую резиденцию.
