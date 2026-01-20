https://ria.ru/20260120/smi-2069118175.html
Перестройка Белого дома предполагает модернизацию бункера, сообщает CNN
Перестройка Белого дома предполагает модернизацию бункера, сообщает CNN - РИА Новости, 20.01.2026
Перестройка Белого дома предполагает модернизацию бункера, сообщает CNN
Перестройка Восточного крыла Белого дома, на месте которого президент США Дональд Трамп поручил соорудить бальный зал, вероятно, сопровождается модернизацией и... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:12:00+03:00
2026-01-20T18:12:00+03:00
2026-01-20T18:12:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147815/28/1478152817_0:283:3076:2013_1920x0_80_0_0_1a2df4bc915a4d3b33dfe6ac10fd6407.jpg
https://ria.ru/20251126/smi-2057775124.html
https://ria.ru/20260102/tramp-2066093531.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147815/28/1478152817_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_d1fb885caf4c61001d9611e081c49f40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Перестройка Белого дома предполагает модернизацию бункера, сообщает CNN
CNN: перестройку Восточного крыла Белого дома сопровождает модернизация бункера
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Перестройка Восточного крыла Белого дома, на месте которого президент США Дональд Трамп поручил соорудить бальный зал, вероятно, сопровождается модернизацией и бункера под ним, передает телеканал CNN
со ссылкой на источник.
"В настоящее время это помещение, вероятно, реорганизуют и внедряют новые технологии для противодействия развивающимся угрозам", - сказано в публикации.
Отмечается, что бункер был построен в 1940-е годы при президенте Франклине Рузвельте
как убежище на случай бомбардировки, а в последствии использовался как командный пункт на случай чрезвычайной ситуации.
CNN подчеркивает, что проект перестройки этого объекта окутан тайной, однако есть признаки его реализации. Так, телеканал отмечает, что сам Трамп
говорил об участии ВС США в строительство бального зала, а в отзыве на иск, поданный против перестройки Восточного крыла, адвокат Белого дома ссылался на то, что приостановка подземного строительства создаст угрозы национальной безопасности США
.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент снес Западное крыло.
New York Times 1 декабря написала, что бальный зал, согласно предварительному плану расширения Восточного крыла, может превзойти по размерам и Западное крыло, и президентскую резиденцию.