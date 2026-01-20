Зеленский рассказал, как не ответил на SMS Буданова*

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что не стал отвечать на sms-сообщение от главы своего офиса Кирилла Буданова*, потому что был занят общением с журналистами.

"Я общался с ним вечером и сегодня в 6.00 (7.00 мск) и ночью. Они сегодня вместе с (депутатом Рады Давидом – ред.) Арахамией. Вот сейчас мы с вами (журналистами - ред.) говорим, написал мне эсэмэску Буданов*, что-то хочет доложить, но доложить он не может, потому что я общаюсь с вами, потом его перенаберу", - сказал Зеленский на аудиозаписи, опубликованной телеканалом "Новости.LIVE".