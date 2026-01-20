https://ria.ru/20260120/smi-2069077422.html
Зеленский рассказал, как не ответил на SMS Буданова*
Владимир Зеленский сообщил, что не стал отвечать на sms-сообщение от главы своего офиса Кирилла Буданова*, потому что был занят общением с журналистами. РИА Новости, 20.01.2026
Зеленский не стал отвечать на SMS от Буданова, потому что общался с журналистами
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что не стал отвечать на sms-сообщение от главы своего офиса Кирилла Буданова*, потому что был занят общением с журналистами.
По словам Зеленского
, он несколько раз разговаривал с находящимся в Давосе
секретарем совета национальной безопасности и обороны (СНБО
) Украины Рустемом Умеровым
, который находится на связи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом
и зятем американского лидера, инвестором Джаредом Кушнером
.
"Я общался с ним вечером и сегодня в 6.00 (7.00 мск) и ночью. Они сегодня вместе с (депутатом Рады Давидом – ред.) Арахамией. Вот сейчас мы с вами (журналистами - ред.) говорим, написал мне эсэмэску Буданов*, что-то хочет доложить, но доложить он не может, потому что я общаюсь с вами, потом его перенаберу", - сказал Зеленский на аудиозаписи, опубликованной телеканалом "Новости.LIVE".
Зеленский также отметил, что в переговорах "много энергии", но нужен результат.
Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров ранее сообщил, что на форуме в Давосе обсудил с советниками по национальной безопасности Франции
, Германии
и Великобритании
гарантии безопасности для Украины.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов