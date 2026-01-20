Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал, как не ответил на SMS Буданова* - РИА Новости, 20.01.2026
16:10 20.01.2026
Зеленский рассказал, как не ответил на SMS Буданова*
Зеленский рассказал, как не ответил на SMS Буданова*
Владимир Зеленский сообщил, что не стал отвечать на sms-сообщение от главы своего офиса Кирилла Буданова*, потому что был занят общением с журналистами. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:10:00+03:00
2026-01-20T16:10:00+03:00
в мире
давос
украина
сша
владимир зеленский
рустем умеров
стив уиткофф
совет национальной безопасности и обороны украины
давос
украина
сша
в мире, давос, украина, сша, владимир зеленский, рустем умеров, стив уиткофф, совет национальной безопасности и обороны украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Давос, Украина, США, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Стив Уиткофф, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Зеленский рассказал, как не ответил на SMS Буданова*

Зеленский не стал отвечать на SMS от Буданова, потому что общался с журналистами

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что не стал отвечать на sms-сообщение от главы своего офиса Кирилла Буданова*, потому что был занят общением с журналистами.
По словам Зеленского, он несколько раз разговаривал с находящимся в Давосе секретарем совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, который находится на связи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, инвестором Джаредом Кушнером.
"Я общался с ним вечером и сегодня в 6.00 (7.00 мск) и ночью. Они сегодня вместе с (депутатом Рады Давидом – ред.) Арахамией. Вот сейчас мы с вами (журналистами - ред.) говорим, написал мне эсэмэску Буданов*, что-то хочет доложить, но доложить он не может, потому что я общаюсь с вами, потом его перенаберу", - сказал Зеленский на аудиозаписи, опубликованной телеканалом "Новости.LIVE".
Зеленский также отметил, что в переговорах "много энергии", но нужен результат.
Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров ранее сообщил, что на форуме в Давосе обсудил с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании гарантии безопасности для Украины.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
На Украине начали развеивать миф о "великом" Буданове*, заявили силовики
11 января, 21:35
 
В миреДавосУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРустем УмеровСтив УиткоффСовет национальной безопасности и обороны УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
