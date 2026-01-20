Сообщение Макрона Трампу о встрече G7 оказалось подлинным, пишут СМИ

Помимо этого, источник отреагировал на угрозы Трампа ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское, назвав их "неприемлемыми" и "неэффективными".

Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало в понедельник, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе. В ответ Трамп заявил, что введет 200% пошлины на французские вино и шампанское, и тогда Макрон, по мнению американского лидера, все же согласится принять его приглашение.