Сообщение Макрона Трампу о встрече G7 оказалось подлинным, пишут СМИ
Сообщение Макрона Трампу о встрече G7 оказалось подлинным, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
Сообщение Макрона Трампу о встрече G7 оказалось подлинным, пишут СМИ
Сообщение президента Франции Эммануэля Макрона об организации в Париже встречи G7, для участия "на полях которой" он предлагал позвать в том числе... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:12:00+03:00
2026-01-20T10:12:00+03:00
2026-01-20T12:38:00+03:00
Сообщение Макрона Трампу о встрече G7 оказалось подлинным, пишут СМИ
Reuters: сообщение Макрона Трампу о встрече G7 в Париже оказалось подлинным
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости.
Сообщение президента Франции Эммануэля Макрона об организации в Париже встречи G7, для участия "на полях которой" он предлагал позвать в том числе представителей России, опубликованное президентом США Дональдом Трампом, оказалось подлинным, сообщает во вторник агентство Рейтер
со ссылкой на источник, близкий к администрации французского лидера.
Ранее Трамп
опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от Макрона
, в котором тот предлагает провести встречу G7
в четверг в Париже
и заявляет, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в ней "на полях".
"Текстовое сообщение президента... Макрона... является подлинным. Оно демонстрирует, что президент Франции
отстаивает одну и ту же позицию, как в публичном, так и в частном порядке", - говорится в сообщении.
Помимо этого, источник отреагировал на угрозы Трампа ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское, назвав их "неприемлемыми" и "неэффективными".
Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало в понедельник, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе. В ответ Трамп заявил, что введет 200% пошлины на французские вино и шампанское, и тогда Макрон, по мнению американского лидера, все же согласится принять его приглашение.