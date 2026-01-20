Рейтинг@Mail.ru
Сообщение Макрона Трампу о встрече G7 оказалось подлинным, пишут СМИ
10:12 20.01.2026 (обновлено: 12:38 20.01.2026)
Сообщение Макрона Трампу о встрече G7 оказалось подлинным, пишут СМИ
в мире
франция
париж
россия
эммануэль макрон
дональд трамп
g7
франция
париж
россия
Сообщение Макрона Трампу о встрече G7 оказалось подлинным, пишут СМИ

ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Сообщение президента Франции Эммануэля Макрона об организации в Париже встречи G7, для участия "на полях которой" он предлагал позвать в том числе представителей России, опубликованное президентом США Дональдом Трампом, оказалось подлинным, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к администрации французского лидера.
Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от Макрона, в котором тот предлагает провести встречу G7 в четверг в Париже и заявляет, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в ней "на полях".
"Текстовое сообщение президента... Макрона... является подлинным. Оно демонстрирует, что президент Франции отстаивает одну и ту же позицию, как в публичном, так и в частном порядке", - говорится в сообщении.
Помимо этого, источник отреагировал на угрозы Трампа ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское, назвав их "неприемлемыми" и "неэффективными".
Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к Макрону, передавало в понедельник, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе. В ответ Трамп заявил, что введет 200% пошлины на французские вино и шампанское, и тогда Макрон, по мнению американского лидера, все же согласится принять его приглашение.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
Вчера, 10:06
 
