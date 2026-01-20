Слуцкий предложил ввести социальные маршруты общественного транспорта

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил ввести социальные маршруты общественного транспорта по всей России.
"Главная наша инициатива - ввести социальные маршруты, которые гибридным образом, отчасти это автобус, и, конечно, на автобусах люди и будут ездить, но отчасти остановки по требованию, как такси", - сказал Слуцкий.
Он добавил, что такая гибридная система знакома всем с советского периода.
"Социальные маршруты - школы, библиотеки, медицинские учреждения, то, что людям необходимо. И действительно, остановка по требованию, где необходимо, минимум четыре раза в день, с 6 утра до 11 вечера. Уверен, такие социальные маршруты нужно ввести по всей стране. И тогда мы сумеем, по крайней мере частично, перебороть ситуацию, когда по нашим опросам, а в них участвовали десятки тысяч человек в сельской местности, 64% тех, кого опросили, считают, что общественный транспорт работает из рук вон плохо", - заключил лидер ЛДПР.
