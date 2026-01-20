https://ria.ru/20260120/sledstvie-2068929325.html
Экс-глава УМВД Владимирской области сотрудничает со следствием
Арестованный экс-глава УМВД по Владимирской области Валерий Медведев, обвиняемый во взяточничестве, сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Арестованный экс-глава УМВД по Владимирской области Валерий Медведев, обвиняемый во взяточничестве, сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении экс-начальника УМВД по Владимирской области
Валерия Медведева, он арестован.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
"Обвиняемый сотрудничает со следствием, дает показания", - сказал собеседник агентства.