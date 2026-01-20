Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава УМВД Владимирской области сотрудничает со следствием

20.01.2026
04:41 20.01.2026
Экс-глава УМВД Владимирской области сотрудничает со следствием
https://ria.ru/20260112/menedzher-2067301824.html
владимирская область
Молоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Арестованный экс-глава УМВД по Владимирской области Валерий Медведев, обвиняемый во взяточничестве, сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении экс-начальника УМВД по Владимирской области Валерия Медведева, он арестован.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
"Обвиняемый сотрудничает со следствием, дает показания", - сказал собеседник агентства.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Бывший топ-менеджер "Трансконтейнера" сотрудничает со следствием
12 января, 06:23
 
Происшествия
Владимирская область
 
 
