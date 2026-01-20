Рейтинг@Mail.ru
На Украине разразился скандал из-за песни про блэкаут
18:51 20.01.2026 (обновлено: 21:40 20.01.2026)
На Украине разразился скандал из-за песни про блэкаут
Песня артистки Тины Кароль про отсутствие "света и тепла" вызвала бурную реакцию на Украине, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 20.01.2026
в мире, украина, юрий продан, дтэк
В мире, Украина, Юрий Продан, ДТЭК
© REUTERS / Alina SmutkoБлэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Блэкаут в Киеве
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Песня артистки Тины Кароль про отсутствие "света и тепла" вызвала бурную реакцию на Украине, сообщает "Страна.ua".
"В последние дни волна критики обрушилась в соцсетях на "духоподъемную" песню Тины Кароль, в которой она сообщала украинцам, что даже если они сидят без света и тепла, все равно "у нас есть добро", а зло будет побеждено. Волна была настолько большая, что певице пришлось даже извиниться за то, что исполняла эту песню", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Наверняка выстрелит". Слова Зеленского о новом оружии поразили японцев
Вчера, 17:37
Как отмечает издание, такая реакция может быть "определенным индикатором перемен в общественных настроениях", когда все больше украинцев хотят, "чтоб поскорее закончилась война, а какие условия - вопрос второй".
В пятницу в украинской энергетической сфере объявили режим ЧС из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у зарубежных поставщиков.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Россия проиграет". На Западе рассказали о стратегическом плане по Украине
Вчера, 16:51
 
