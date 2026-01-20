https://ria.ru/20260120/sk-2069097662.html
СК возбудил более полутора тысяч дел в сфере реализации нацпроектов
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. СК РФ возбудил свыше 1,5 тысячи уголовных дел в сфере реализации национальных проектов в 2025 году, в суды направлено почти в полтора раза дел больше, чем в 2024 году, заявил председатель комитета Александр Бастрыкин.
В сообщении ведомства сообщается, что председатель СК России
озвучил статистику работы подразделений ведомства в 2025 году по реализации национальных проектов.
"Возбуждено 1598 уголовных дел, из них в сфере поддержки семьи - 577. В суды направлено 919 дел, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее. В ходе следствия возмещен причиненный ущерб в размере 2 млрд рублей, кроме того, наложен арест на имущество фигурантов уголовных дел на сумму 4,5 млрд рублей", - привела слова главы СК пресс-служба ведомства.
Бастрыкин
отметил, что в 2026 году объем федеральных расходов на реализацию национальных проектов предусмотрен в размере 6,7 триллиона рублей. При этом глава ведомства подчеркнул важность мер по предотвращению хищений бюджетных средств на различных уровнях.