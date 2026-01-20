Рейтинг@Mail.ru
Сокамерник Тимура Иванова рассказал, как они отметили Новый год
14:21 20.01.2026
Сокамерник Тимура Иванова рассказал, как они отметили Новый год
Сокамерник Тимура Иванова рассказал, как они отметили Новый год - РИА Новости, 20.01.2026
Сокамерник Тимура Иванова рассказал, как они отметили Новый год
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов отметил в СИЗО Новый год чаем с баранками вместе с сокамерником, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев. РИА Новости, 20.01.2026
происшествия, тимур иванов, московский городской суд, матросская тишина
Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд, Матросская тишина
Сокамерник Тимура Иванова рассказал, как они отметили Новый год

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов отметил в СИЗО Новый год чаем с баранками вместе с сокамерником, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"На Новый год у него были передачки в штатном режиме, но ничего необычного, даже тортика не было. Он отметил его с сокамерником чаем с баранками", - рассказал собеседник агентства.
ПроисшествияТимур ИвановМосковский городской судМатросская тишина
 
 
