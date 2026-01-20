Сокамерник Тимура Иванова рассказал, как они отметили Новый год

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов отметил в СИЗО Новый год чаем с баранками вместе с сокамерником, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

"На Новый год у него были передачки в штатном режиме, но ничего необычного, даже тортика не было. Он отметил его с сокамерником чаем с баранками", - рассказал собеседник агентства.

Иванов , обвиняемый в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег и незаконном хранении оружия, содержится в СИЗО " Матросская тишина ". Мосгорсуд во вторник продлил срок ареста до 23 апреля.

Ранее адвокат рассказывал, что мать Тимура Иванова просила следователя разрешить ей свидание, однако увидеться им так и не удалось. За все время нахождения его в СИЗО организовать встречу удалось лишь однажды.