Сокамерник Тимура Иванова рассказал, как они отметили Новый год
Сокамерник Тимура Иванова рассказал, как они отметили Новый год
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов отметил в СИЗО Новый год чаем с баранками вместе с сокамерником, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев. РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов отметил в СИЗО Новый год чаем с баранками вместе с сокамерником, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"На Новый год у него были передачки в штатном режиме, но ничего необычного, даже тортика не было. Он отметил его с сокамерником чаем с баранками", - рассказал собеседник агентства.
Иванов
обвиняемый в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег и незаконном хранении оружия, содержится в СИЗО "Матросская тишина
Мосгорсуд
во вторник продлил срок ареста до 23 апреля.
Ранее адвокат рассказывал, что мать Тимура Иванова просила следователя разрешить ей свидание, однако увидеться им так и не удалось. За все время нахождения его в СИЗО организовать встречу удалось лишь однажды.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Защита обжаловала приговор в апелляции, но он был признан законным.