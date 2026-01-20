Сегодня в демократической Сирии праздник: все отмечают подписание "исторического" соглашения между новым сирийским правительством и "Сирийскими демократическими силами" (СДС), они же вооруженные курдские формирования.

Радостное подписание соглашения (которое некоторые почему-то называют капитуляцией) произошло в рамках блицкрига отрядов ХТШ, в результате чего за три дня курдская территория уменьшилась более чем в два раза.

Теперь в соответствии с соглашением курды должны уйти отовсюду, кроме своего последнего пристанища — провинции Хасака. Курдские формирования должны самораспуститься. Все месторождения нефти и газа, которые были под контролем курдов (то есть почти все), должны перейти под управление нового сирийского правительства.

Правда, высокопоставленные курдские военные и чиновники вроде как могут влиться в государственные структуры с сохранением должностей и званий, но это неточно.

После торжественного объявления о крепких договоренностях в захваченной Ракке боевики ХТШ начали расстреливать пленных из СДС и курдских активистов.

По единодушному мнению международных военных и политических экспертов, это — конец как для СДС, так и для всего проекта "Независимый Курдистан".

Тем не менее позволим себе высказать мнение, что это далеко не конец, а лишь очередная глава из популярной книги "Америка с нами, или Национальный мазохизм".

Когда американцам в 1972 году понадобилась помощь курдских отрядов в организации восстания в Ираке по просьбе иранского шаха, тогдашний советник Никсона Генри Киссинджер пообещал курдам независимость. Но Иран и Ирак помирились, и курды были брошены на съедение иракцам. Лидер курдских повстанцев отправил Киссинджеру отчаянное письмо с просьбой о помощи, но ответа не последовало. Итог: восстание разгромлено, было убито более 100 000 курдов.

Во время войны в Персидском заливе 1991 года американцы призвали курдов поднять восстание против Саддама Хусейна. Но что-то пошло не так, и даже несмотря на "бесполетную зону", введенную Соединенными Штатами, Хусейн устроил курдам резню, которую американцы не остановили.

В войне против Ирака в 2003-м курдов опять попросили помочь американской наземной операции, и в качестве благодарности в новую конституцию Ирака была вписана автономия курдского региона. Однако новые иракские власти, поддерживаемые США, естественно, быстренько эту главу вымарали.

В 2017 году, после ожесточенных боев против ИГИЛ* (при поддержке и в интересах Штатов), сирийские и иракские курды провели референдум о создании независимого Курдистана, но представители администрации США заявили, что "создание курдского государства будет дестабилизирующим фактором", а не кто иной, как Дональд Трамп, сообщил, что "он не будет занимать в этой битве ничью сторону".

Сейчас ранее поддерживавшие курдов всеми руками и ногами американцы также слились. В разгар избиения курдов боевиками ХТШ Центральное командование Соединенных Штатов "порекомендовало курдским ополченцам перестать оказывать сопротивление сирийским правительственным силам", а когда избиение закончилось, представитель Трампа по Сирии Том Баррак с облегчением поприветствовал "обновленный диалог и сотрудничество ради единой Сирии".

В свое время сооснователь Рабочей партии Курдистана (РПК) Джемиль Байык заявил: "Как Америка намерена достичь своих целей на Ближнем Востоке без РПК? Без курдов? Ты не можешь этого сделать. Как Европа хочет покончить с зависимостью от российского газа без нас? Путь нефти и природного газа в Средиземное море также ведет через Рожаву. Если бы этот путь можно было обеспечить, Европа могла бы вздохнуть с облегчением".

По-видимому, господин Байык и иже с ним были так же сильно уверены в своей незаменимости для американских и европейских хозяев, как и нынешние киевские клоуны.

Девятнадцатого января 2014 года на киевском Майдане с лозунгами "Америка с нами" бунтовщики стали живьем сжигать бойцов "Беркута", а потом начали геноцид в Донбассе, и сейчас они снимают кровавые пенки и вишенки своих преступлений.

Сначала СССР, потом и Россия сделала для курдов очень многое, в том числе поддерживая их борьбу с Турцией, а в период борьбы с ИГИЛ* — отправляя караваны с продовольствием и оружием. Но курды предпочли об этом забыть и при подстрекательстве американцев приняли самое активное участие в свержении Асада — и, видимо, сейчас они так же сильно рады сделанному выбору.

Извлекут ли курды урок на этот раз, покажет время, но поговорка про горбатого и могилу не утратит актуальности никогда.