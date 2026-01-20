Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, в каком случае Венгрия откажется от российских ресурсов - РИА Новости, 20.01.2026
15:37 20.01.2026
Сийярто рассказал, в каком случае Венгрия откажется от российских ресурсов
Сийярто рассказал, в каком случае Венгрия откажется от российских ресурсов - РИА Новости, 20.01.2026
Сийярто рассказал, в каком случае Венгрия откажется от российских ресурсов
Венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле 2026 года откажется от нефти и газа из России, что будет иметь... РИА Новости, 20.01.2026
Сийярто рассказал, в каком случае Венгрия откажется от российских ресурсов

Сийярто: Венгрия откажется от нефти и газа из России в случае победы оппозиции

© Flickr / Agencia de Noticias ANDESПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Flickr / Agencia de Noticias ANDES
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 янв - РИА Новости. Венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле 2026 года откажется от нефти и газа из России, что будет иметь трагические последствия для экономики Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто, комментируя назначение бывшего вице-президента венгерского подразделения американской компании Shell Иштвана Капитаня "экспертом по энергетике и экономическому развитию" венгерской оппозиционной партии "Тиса", заявил, что его "делегировали" в "партию наместников Брюсселя" с определенной целью
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, заявил Орбан
19 января, 22:36
"Совершенно ясно, что на вице-президента возложена следующая задача, поставленная Брюсселем – прекратить поставки дешевой российской нефти и природного газа в Венгрию. Мы все знаем, что такое решение будет иметь трагические последствия для Венгрии, венгерских семей и венгерской экономики", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, в этом случае коммунальные расходы для венгерских семей вырастут в три раза.
"Средства семей к существованию и работа заводов, а значит, и рабочие места окажутся под угрозой, если вице-президент Капитань выполнит поручение, данное ему Брюсселем, и прекратит поставки дешевой российской нефти и природного газа в Венгрию", - подчеркнул Сийярто.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Газпром нефть" подтвердила сделку с MOL по продаже NIS
19 января, 21:31
 
В миреВенгрияРоссияБрюссельПетер СийяртоВиктор ОрбанShellМВФ
 
 
