В Госдуме рассказали о новых штрафах за перевозку детей без автокресел

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новые размеры штрафов за перевозку детей без автокресел начали действовать в России с 9 января, в частности, штраф для обычных водителей вырос до 5 тысяч рублей, для самозанятых таксистов - до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

"Штраф за перевозку ребенка без автокресла с 9 января ощутимо вырос: 5 тысяч рублей для обычных водителей, 50 тысяч - для должностных лиц и 200 тысяч - для юридических лиц. Конечно, в большей мере инициатива направлена на недобросовестных водителей такси. Если самозанятый таксист возьмет заказ на перевозку ребенка и не обеспечит его безопасность, он будет оштрафован как должностное лицо, для ИП и таксопарков риски еще выше", - сказал Федяев.

Парламентарий отметил, что ужесточение санкций заставит всех, особенно коммерческих перевозчиков, иметь и использовать исправные и сертифицированные бустеры и автокресла. По его мнению, рисковать своим заработком никто не станет: проще выполнять требования закона.

"Не менее важна здесь и реакция служб заказа. Хотелось бы увидеть, как оценят повестку агрегаторы, будут ли таксопарки делать все, чтобы такси были обеспечены удерживающими устройствами, введут ли дополнительные бонусы для водителей, работающих на "детских" тарифах", - подчеркнул он.

Федяев добавил, что увеличение штрафа - не наказание, а действенный способ донести простую мысль: детское кресло - это обязательное условие, такое же, как ремень безопасности.

"Экономия преступна, когда речь идет о жизни наших детей", - заключил он.