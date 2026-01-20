Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали о штрафах для управляющих компаний за плохую уборку снега - РИА Новости, 20.01.2026
02:49 20.01.2026
В ГД рассказали о штрафах для управляющих компаний за плохую уборку снега
В ГД рассказали о штрафах для управляющих компаний за плохую уборку снега - РИА Новости, 20.01.2026
В ГД рассказали о штрафах для управляющих компаний за плохую уборку снега
Управляющим компаниям многоквартирных домов грозит штраф до 300 тысяч рублей за ненадлежащую уборку снега во дворах и на крышах, а также сосулек с фасадов... РИА Новости, 20.01.2026
В ГД рассказали о штрафах для управляющих компаний за плохую уборку снега

Аксененко: УК грозит штраф до 300 тысяч рублей за плохую уборку снега во дворах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Управляющим компаниям многоквартирных домов грозит штраф до 300 тысяч рублей за ненадлежащую уборку снега во дворах и на крышах, а также сосулек с фасадов зданий, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Как рассказал парламентарий, за уборку снега во дворах многоэтажных домов отвечает управляющая компания, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив. Он добавил, что согласно установленным правилам, уборка должна начаться уже после выпадения первых пяти сантиметров осадков, а во время обильных снегопадов проводиться каждый три часа. По его словам, после начала осадков тротуары и проезды должны быть очищены в течение 3-12 часов независимо от времени суток - даже ночью в выходные и праздничные дни.
"Однако, часто бывает так, что двор уже полностью завален, а никаких служб даже на горизонте нет. В таком случае жильцам стоит не просто "поторопить" УК звонком, но и зафиксировать факт нарушения сроков, чтобы потом подать жалобу на неисполнение. Подать ее можно в госжилинспекцию и Роспотребнадзор - ответственной организации может грозить штраф до 300 тысяч рублей за задержки уборки. Также с претензией можно обратиться в региональные службы ЖКХ, муниципальные администрации или региональный диспетчерский центр", - сказал Аксененко.
Депутат добавил, что кроме уборки снега под ногами, заниматься его ликвидацией должны и на крышах. При этом, во время сильного снегопада опасные зоны под выступающими элементами фасадов, металлическими и скатными кровлями должны быть оперативно огорожены, чтобы предупредить и обезопасить пешеходов.
"Сосульки и снеговые свесы службы должны убирать только днем по мере их образования. Крыши вдоль основных магистралей, пешеходных зон и игровых площадок и крыши подъездов должны очищать от снега в течение двух суток после снегопада. При этом область "поражения" под козырьком на время уборки должна быть также огорожена", - заключил он.
ЖКХГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
