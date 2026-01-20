Бузова в день рождения объявила о новом масштабном шоу

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в день рождения проанонсировала свое новое масштабное концертное шоу "Разрешаю себе", которое пройдет 2 октября в Москве.

Бузова отмечает юбилей 20 января, ей исполнилось 40 лет.

"Десять лет своей музыкальной карьеры я шла к этому событию, много работала и готовилась. И сегодня готова рассказать вам о нем… Более того, пригласить вас поучаствовать. Смотрим видео, в конце для вас сюрприз", - написала Бузова в соцсетях.

Певица по традиции выпустила в день рождения новую песню "Разрешаю себе" и разместила в социальных сетях видео-анонс, в конце которого представлена афиша её нового концертного шоу с одноименным названием.

"В день рождения принято получать подарки, а я хочу в свой день рождения сделать подарок для своих людей", - подписала видеоролик Бузова.