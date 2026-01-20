Рейтинг@Mail.ru
Молдавия будет пытаться узурпировать власть в Гагаузии, заявил Шор
16:49 20.01.2026 (обновлено: 17:33 20.01.2026)
Молдавия будет пытаться узурпировать власть в Гагаузии, заявил Шор
Кишинев будет пытаться узурпировать власть в Гагаузии, законный глава которой - это Евгения Гуцул, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор. РИА Новости, 20.01.2026
гагаузия
в мире
молдавия
илан шор
евгения гуцул
кишинев
гагаузия
молдавия
кишинев
гагаузия, в мире, молдавия, илан шор, евгения гуцул, кишинев
Гагаузия, В мире, Молдавия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Кишинев
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Кишинев будет пытаться узурпировать власть в Гагаузии, законный глава которой - это Евгения Гуцул, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
"Сегодня в Гагаузии избранный башкан - Евгения Гуцул, которая отстаивала интересы и улучшила жизнь граждан, за что ее и посадили в тюрьму. Евгения Гуцул была твердым последователем интересов жителей Гагаузии, отстаивала русский язык, на котором говорят все жители автономии. Да, молдавские власти будут пытаться узурпировать власть в Гагаузии. Есть законно избранный башкан, которого посадили в тюрьму", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Шор, Кишинев будет вмешиваться в предстоящие выборы в парламент Гагаузии. При этом политик подчеркнул, что его команда в выборах принимать участия не будет, потому что считает незаконной ситуацию с Гуцул.
"Наша команда не будет принимать участия в этих выборах, мы считаем, что эти выборы неправильные, потому что то, как отстранили Евгению Гуцул, – это беззаконно и беспредельно", - отметил он.
Заголовок открываемого материала