Молдавия будет пытаться узурпировать власть в Гагаузии, заявил Шор

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Кишинев будет пытаться узурпировать власть в Гагаузии, законный глава которой - это Евгения Гуцул, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
"Сегодня в Гагаузии избранный башкан - Евгения Гуцул, которая отстаивала интересы и улучшила жизнь граждан, за что ее и посадили в тюрьму. Евгения Гуцул была твердым последователем интересов жителей Гагаузии, отстаивала русский язык, на котором говорят все жители автономии. Да, молдавские власти будут пытаться узурпировать власть в Гагаузии. Есть законно избранный башкан, которого посадили в тюрьму", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметил Шор, Кишинев будет вмешиваться в предстоящие выборы в парламент Гагаузии. При этом политик подчеркнул, что его команда в выборах принимать участия не будет, потому что считает незаконной ситуацию с Гуцул.
"Наша команда не будет принимать участия в этих выборах, мы считаем, что эти выборы неправильные, потому что то, как отстранили Евгению Гуцул, – это беззаконно и беспредельно", - отметил он.
