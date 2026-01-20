В Шереметьево задержали россиянку с незадекларированными украшениями

В службе рассказали, что женщину остановили на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля, в ручной клади у нее нашли колье и браслет. Экспертиза установила, что изделия оригинальные и изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, рубеллита, шпинеля, аквамарина, спессартина, альмандина, танзанита, рубина и сапфира.