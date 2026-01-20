Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево задержали россиянку с незадекларированными украшениями - РИА Новости, 20.01.2026
14:59 20.01.2026 (обновлено: 15:01 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/sheremetevo-2069053889.html
В Шереметьево задержали россиянку с незадекларированными украшениями
В Шереметьево задержали россиянку с незадекларированными украшениями - РИА Новости, 20.01.2026
В Шереметьево задержали россиянку с незадекларированными украшениями
Россиянку, прилетевшую из Дубая, задержали в аэропорту "Шереметьево" с незадекларированными ювелирными украшениями Cartier на 34 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
россия
дубай
федеральная таможенная служба (фтс россии)
шереметьево (аэропорт)
россия
дубай
происшествия, россия, дубай, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Дубай, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево задержали россиянку с незадекларированными украшениями

В Шереметьево задержали россиянку с украшениями Cartier на 34 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Шереметьево
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россиянку, прилетевшую из Дубая, задержали в аэропорту "Шереметьево" с незадекларированными ювелирными украшениями Cartier на 34 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ФТС.
"Незадекларированные украшения ювелирного дома Cartier стоимостью 34 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 49-летней гражданки РФ, прибывшей из Дубая", - сказали в ведомстве.
В службе рассказали, что женщину остановили на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля, в ручной клади у нее нашли колье и браслет. Экспертиза установила, что изделия оригинальные и изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, рубеллита, шпинеля, аквамарина, спессартина, альмандина, танзанита, рубина и сапфира.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере)", - сказали в ФТС, добавив, что сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 9,9 миллиона рублей.
ПроисшествияРоссияДубайФедеральная таможенная служба (ФТС России)Шереметьево (аэропорт)
 
 
