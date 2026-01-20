https://ria.ru/20260120/sheremetevo-2069053889.html
В Шереметьево задержали россиянку с незадекларированными украшениями
В Шереметьево задержали россиянку с незадекларированными украшениями - РИА Новости, 20.01.2026
В Шереметьево задержали россиянку с незадекларированными украшениями
Россиянку, прилетевшую из Дубая, задержали в аэропорту "Шереметьево" с незадекларированными ювелирными украшениями Cartier на 34 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:59:00+03:00
2026-01-20T14:59:00+03:00
2026-01-20T15:01:00+03:00
происшествия
россия
дубай
федеральная таможенная служба (фтс россии)
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025428919_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_262a26978525464bd9c9ea9956a10ea7.jpg
https://ria.ru/20251031/braslety-2052059075.html
россия
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025428919_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b3b05e339dfc9991d6488956cbc60f1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дубай, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Дубай, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево задержали россиянку с незадекларированными украшениями
В Шереметьево задержали россиянку с украшениями Cartier на 34 миллиона рублей