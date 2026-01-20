Вучич поблагодарил Россию за сотрудничество в NIS

БЕЛГРАД, 20 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях форума в Давосе выразил благодарность России за сотрудничество в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) и сказал, что ожидает развития взаимодействия в сфере энергетики с США и ЕС.