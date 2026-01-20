https://ria.ru/20260120/serbiya-2069074206.html
Вучич поблагодарил Россию за сотрудничество в NIS
Вучич поблагодарил Россию за сотрудничество в NIS - РИА Новости, 20.01.2026
Вучич поблагодарил Россию за сотрудничество в NIS
Президент Сербии Александр Вучич на полях форума в Давосе выразил благодарность России за сотрудничество в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS)
Вучич поблагодарил Россию за сотрудничество в NIS
БЕЛГРАД, 20 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях форума в Давосе выразил благодарность России за сотрудничество в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) и сказал, что ожидает развития взаимодействия в сфере энергетики с США и ЕС.
"Мы должны посмотреть, как быть дальше с Европой
и США
, много трудных вещей, много проблем, как развивать дальше энергетику. С Европой у нас уже очень хорошее сотрудничество, при моей благодарности и российской стороне, за сотрудничество все эти годы в "Нефтяной индустрии Сербии
", особенно в последние 4-5 лет, которые были тяжелыми для одних и для других", - сказал президент Сербии
журналистам на полях форума.
Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в понедельник, что "Газпром нефть
" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета акций NIS под санкциями США согласовали с венгерской нефтегазовой компанией MOL основные положения будущего договора о продаже, при этом государство Сербия увеличит свою долю на 5%. Во вторник министр указала, что документы были направлены Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. "Газпром нефти" сейчас принадлежит 44,8% акций NIS, Сербии - 29,8%, дочерней структуре "Газпрома" - 11,3%, остальное - мелким акционерам.