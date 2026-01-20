Рейтинг@Mail.ru
В дом в Саратовской области, где нашли тела, вернут газ после разрешения - РИА Новости, 20.01.2026
10:27 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/saratov-2068966925.html
В дом в Саратовской области, где нашли тела, вернут газ после разрешения
В дом в Саратовской области, где нашли тела, вернут газ после разрешения - РИА Новости, 20.01.2026
В дом в Саратовской области, где нашли тела, вернут газ после разрешения
Газоснабжение в многоквартирном доме в Балаково Саратовской области, где нашли тела шести человек, предварительно, отравившихся угарным газом, планируется... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:27:00+03:00
2026-01-20T10:27:00+03:00
происшествия
балаково
саратовская область
балаковский район
следственный комитет россии (ск рф)
балаково
саратовская область
балаковский район
происшествия, балаково, саратовская область, балаковский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балаково, Саратовская область, Балаковский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В дом в Саратовской области, где нашли тела, вернут газ после разрешения

В дом в Саратовской области, где нашли 6 тел, вернут газ после разрешения

САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Газоснабжение в многоквартирном доме в Балаково Саратовской области, где нашли тела шести человек, предварительно, отравившихся угарным газом, планируется вернуть после разрешения от правоохранительных органов и восстановления работы вентиляционных каналов, сообщили РИА Новости в администрации Балаковского района.
Двенадцатого января в региональном СУ СК сообщали, что в квартире одного из домов на улице Академика Жук в Балаково были обнаружены тела шести человек: 45-летней женщины, 50-летнего мужчины, их сыновей девяти и четырех лет и двоих родственников. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительной версии следователей, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования.
"Накануне (в понедельник – ред.) состоялась встреча с жителями этого дома. Они готовы заключить договоры с компанией "Арсенал", которая восстановит и обслужит вентиляционные каналы. Но приступить к этим работам возможно будет после официального разрешения от правоохранительных органов. После проведения этих работ, собственникам необходимо будет заключить договоры с газовой компанией", - рассказали РИА Новости в пресс-службе районной администрации во вторник.
ПроисшествияБалаковоСаратовская областьБалаковский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
