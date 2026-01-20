В дом в Саратовской области, где нашли тела, вернут газ после разрешения

САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Газоснабжение в многоквартирном доме в Балаково Саратовской области, где нашли тела шести человек, предварительно, отравившихся угарным газом, планируется вернуть после разрешения от правоохранительных органов и восстановления работы вентиляционных каналов, сообщили РИА Новости в администрации Балаковского района.
Двенадцатого января в региональном СУ СК сообщали, что в квартире одного из домов на улице Академика Жук в Балаково были обнаружены тела шести человек: 45-летней женщины, 50-летнего мужчины, их сыновей девяти и четырех лет и двоих родственников. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительной версии следователей, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования.
"Накануне (в понедельник – ред.) состоялась встреча с жителями этого дома. Они готовы заключить договоры с компанией "Арсенал", которая восстановит и обслужит вентиляционные каналы. Но приступить к этим работам возможно будет после официального разрешения от правоохранительных органов. После проведения этих работ, собственникам необходимо будет заключить договоры с газовой компанией", - рассказали РИА Новости в пресс-службе районной администрации во вторник.