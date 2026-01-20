Рейтинг@Mail.ru
Самолет NORAD прибудет в Гренландию укреплять сотрудничество США и Дании - РИА Новости, 20.01.2026
01:59 20.01.2026
Самолет NORAD прибудет в Гренландию укреплять сотрудничество США и Дании
Самолет NORAD прибудет в Гренландию укреплять сотрудничество США и Дании - РИА Новости, 20.01.2026
Самолет NORAD прибудет в Гренландию укреплять сотрудничество США и Дании
Североамериканское командование ПРО (NORAD) анонсировало прибытие самолета на базу космических сил США в Гренландию. РИА Новости, 20.01.2026
Самолет NORAD прибудет в Гренландию укреплять сотрудничество США и Дании

Командование NORAD анонсировало прибытие в Гренландию самолета США

© REUTERS / Marko DjuricaФлаг Гренландии на въезде в город Нуук
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук
© REUTERS / Marko Djurica
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Североамериканское командование ПРО (NORAD) анонсировало прибытие самолета на базу космических сил США в Гренландию.
"Самолет NORAD скоро прибудет на базу Питуффик в Гренландии", - сообщило командование.
Как говорится в сообщении, этот самолет вместе с теми, что действуют с материковой части США и Канады, поддержит запланированные действия, выстроит надежное сотрудничество в сфере безопасности между США, Канадой и Данией.
Командование подчеркивает, что эти действия согласованы с Данией, власти Гренландии о них проинформированы.
Дональд Трамп
В МИД Дании заявили, что Трамп не добьется получения Гренландии
01:33
 
ГренландияСШАКанадаВ миреNORAD
 
 
