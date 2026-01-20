https://ria.ru/20260120/samolet-2068921668.html
Самолет NORAD прибудет в Гренландию укреплять сотрудничество США и Дании
Североамериканское командование ПРО (NORAD) анонсировало прибытие самолета на базу космических сил США в Гренландию. РИА Новости, 20.01.2026
