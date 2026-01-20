Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте сравнили Рютте с сотрудником месяца в McDonald's
15:13 20.01.2026
В Европарламенте сравнили Рютте с сотрудником месяца в McDonald's
В Европарламенте сравнили Рютте с сотрудником месяца в McDonald's
в мире
сша
гренландия
давос
марк рютте
дональд трамп
нато
mcdonald's corporation
сша
гренландия
давос
В Европарламенте сравнили Рютте с сотрудником месяца в McDonald's

Натали Луазо: Рютте выглядит как сотрудник месяца в McDonald's, а не глава НАТО

Марк Рютте
Марк Рютте. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в своей переписке с президентом США Дональдом Трампов выглядел не как глава альянса, а как сотрудник месяца в сети ресторанов быстрого питания McDonald's, заявила во вторник депутат Европарламента от французской правой партии "Горизонты" Натали Луазо.
Ранее Трамп опубликовал сообщение от Рютте, в котором тот обещал найти способ разрешить ситуацию вокруг Гренландии. В этом же сообщении генсек альянса обещал при общении со СМИ на полях форума в Давосе указать на достижения лидера США в Сирии, Газе и на Украине.
«
"Марк Рютте не возглавляет НАТО, (он - ред.) является эквивалентом сотрудника месяца в McDonald's", - написала Луазо на своей странице в социальной сети Х.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января.
