Рейтинг@Mail.ru
Бывший солдат вермахта передал музею редкие фотографии Новгорода - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/rossiya-2069181016.html
Бывший солдат вермахта передал музею редкие фотографии Новгорода
Бывший солдат вермахта передал музею редкие фотографии Новгорода - РИА Новости, 20.01.2026
Бывший солдат вермахта передал музею редкие фотографии Новгорода
Бывший солдат вермахта передал Новгородскому музею-заповеднику редкие фотографии оккупированного немцами в годы Великой Отечественной войны Новгорода, сообщает... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:29:00+03:00
2026-01-20T23:29:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069180599_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_874dbe75add17541f837ada65db655f9.jpg
https://ria.ru/20251013/karta-2048018268.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069180599_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9bc88779ab1935d279014b3d82fb10d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Бывший солдат вермахта передал музею редкие фотографии Новгорода

Бывший солдат вермахта передал музею редкие фотографии Новгорода в годы войны

© Фото : Telegram-канал "Новгородский музей-заповедник"Бывший солдат вермахта передал музею редкие фотографии Новгорода в годы войны
Бывший солдат вермахта передал музею редкие фотографии Новгорода в годы войны - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Telegram-канал "Новгородский музей-заповедник"
Бывший солдат вермахта передал музею редкие фотографии Новгорода в годы войны
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Бывший солдат вермахта передал Новгородскому музею-заповеднику редкие фотографии оккупированного немцами в годы Великой Отечественной войны Новгорода, сообщает пресс-служба музея.
"Недавно в фонды Новгородского музея-заповедника поступили уникальные фотографии Новгорода периода немецко-фашистской оккупации... Фотографии были переданы немецким военнослужащим, находившимся в Новгороде в период оккупации. Музей не располагает данными о характере его службы во время войны. Известно, что годы спустя он приезжал в Новгород", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время приезда немец пытался узнать о судьбе людей, в доме которых в период оккупации размещались немецкие военнослужащие, а также о состоянии и судьбе памятников, пострадавших в годы войны.
В музее отмечают, что собрание предметов, связанных с войной, остаётся фрагментарным, многое не сохранилось, поэтому каждое подобное поступление имеет особую ценность. Такие материалы важны как документальные источники: они позволяют лучше узнать историю тех дней и сохранить её для следующих поколений.
Павловск - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Павловск вернулась похищенная фашистами карта
13 октября 2025, 17:37
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала