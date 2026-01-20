Бывший солдат вермахта передал музею редкие фотографии Новгорода

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Бывший солдат вермахта передал Новгородскому музею-заповеднику редкие фотографии оккупированного немцами в годы Великой Отечественной войны Новгорода, сообщает пресс-служба музея.

"Недавно в фонды Новгородского музея-заповедника поступили уникальные фотографии Новгорода периода немецко-фашистской оккупации... Фотографии были переданы немецким военнослужащим, находившимся в Новгороде в период оккупации. Музей не располагает данными о характере его службы во время войны. Известно, что годы спустя он приезжал в Новгород", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время приезда немец пытался узнать о судьбе людей, в доме которых в период оккупации размещались немецкие военнослужащие, а также о состоянии и судьбе памятников, пострадавших в годы войны.