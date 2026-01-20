Рейтинг@Mail.ru
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 20.01.2026
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах - РИА Новости, 20.01.2026
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах
Европа беспокоится, что теперь, когда ее лидеры созрели для разговора с Россией, Москва не захочет вести переговоры, пишет Advance. РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
европа
дональд трамп
фридрих мерц
сергей лавров
в мире, россия, москва, европа, дональд трамп, фридрих мерц, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Европа, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Сергей Лавров
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах

Advance: Европа боится, что Россия не захочет вести с ней переговоры

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Европа беспокоится, что теперь, когда ее лидеры созрели для разговора с Россией, Москва не захочет вести переговоры, пишет Advance.
"Европа всегда держала в голове такой сценарий. Если однажды совсем "прижмет", можно просто договориться с Москвой и "примкнуть" к переговорам. Вопрос только в том, что скажет Москва. Россия была вынуждена годами слушать откровенные признания о том, что цель Европы не только в защите Украины, но и в стратегическом поражении России через вооруженный конфликт на Украине. Теперь, когда нет признаков того, что Россию постигнет такая участь, Москва может решить, что следует бумерангом вернуть "стратегическое поражение" Европе", — говорится в публикации.
Автор статьи отмечает, что внутри Европейского союза "усиливается усталость" от вооруженного конфликта, а также складывается понимание, что американский лидер Дональд Трамп им не поможет.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваЕвропаДональд ТрампФридрих МерцСергей Лавров
 
 
