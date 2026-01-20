Воробьев вручил медали добровольцам подразделения БАРС

Шпигельное название Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил добровольцам подразделения БАРС государственные награды – медали "За храбрость" II степени, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Мы регулярно чествуем наших добровольцев, героев. Сегодня хочу поздравить ребят из легендарного подразделения БАРС, которые с первого дня СВО выполняют боевые задачи. По поручению президента я имею честь вручить заслуженные награды, познакомиться с пришедшими вместе с вами семьями, которые вы безумно любите и которые за вас переживают и, конечно же, гордятся. В БАРСе служат особые ребята – это братство настоящих мужчин, которые вызывают огромное уважение и у Подмосковья, и у всей страны", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Медаль "За храбрость" II степени
Медаль "За храбрость" II степени. Архивное фото
Как рассказали в пресс-службе, губернатор вручил медаль Алексею с позывным "Завет" из Звенигорода, ему 58 лет. У него уже есть внук, который вместе с другими членами семьи приехал на церемонию награждения. В зоне СВО боец служил в составе казачьего добровольческого отряда специального назначения на одном из самых горячих направлений. Сначала был пулеметчиком, потом переквалифицировался в "охотника" за БПЛА. После возвращения стал активно участвовать в сборе и доставке помощи на передовую – он только что вернулся из очередной гуманитарной миссии.
В одном отряде с "Заветом" сражался награжденный "Вицин" – позывной Виктора из Егорьевска. В зоне СВО "Вицин" был гранатометчиком, однако заниматься приходилось всем, в том числе эвакуировать раненых с поля боя.
Павел из Мытищ с позывным "Пахарь" – помощник гранатомётчика. Он выполнял самые сложные боевые задачи в зоне СВО, имеет награды за проявленное мужество и самоотверженность.
Еще один награжденный медалью "За храбрость" II степени – оператор БПЛА "Чиля". Этот позывной Иван взял в честь отца, которого так звали в детстве. Его контракт завершился в ноябре 2025 года, но и сейчас он продолжает оказывать помощь бойцам на передовой – планирует приобрести и отправить своему подразделению технику, которая способна перехватывать сигналы вражеских дронов.
Воробьев наградил выдающихся жителей Подмосковья
5 октября 2025, 19:25