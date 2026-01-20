Воробьев вручил медали добровольцам подразделения БАРС

Еще один награжденный медалью "За храбрость" II степени – оператор БПЛА "Чиля". Этот позывной Иван взял в честь отца, которого так звали в детстве. Его контракт завершился в ноябре 2025 года, но и сейчас он продолжает оказывать помощь бойцам на передовой – планирует приобрести и отправить своему подразделению технику, которая способна перехватывать сигналы вражеских дронов.