Воробьев вручил медали добровольцам подразделения БАРС
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 20.01.2026
Воробьев вручил медали добровольцам подразделения БАРС
Воробьев вручил медали добровольцам подразделения БАРС - РИА Новости, 20.01.2026
Воробьев вручил медали добровольцам подразделения БАРС
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил добровольцам подразделения БАРС государственные награды – медали "За храбрость" II степени, сообщили в... РИА Новости, 20.01.2026
Воробьев вручил медали добровольцам подразделения БАРС

Воробьев вручил медали "За храбрость" подмосковным добровольцам из отряда БАРС

Шпигельное название Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил добровольцам подразделения БАРС государственные награды – медали "За храбрость" II степени, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Мы регулярно чествуем наших добровольцев, героев. Сегодня хочу поздравить ребят из легендарного подразделения БАРС, которые с первого дня СВО выполняют боевые задачи. По поручению президента я имею честь вручить заслуженные награды, познакомиться с пришедшими вместе с вами семьями, которые вы безумно любите и которые за вас переживают и, конечно же, гордятся. В БАРСе служат особые ребята – это братство настоящих мужчин, которые вызывают огромное уважение и у Подмосковья, и у всей страны", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, губернатор вручил медаль Алексею с позывным "Завет" из Звенигорода, ему 58 лет. У него уже есть внук, который вместе с другими членами семьи приехал на церемонию награждения. В зоне СВО боец служил в составе казачьего добровольческого отряда специального назначения на одном из самых горячих направлений. Сначала был пулеметчиком, потом переквалифицировался в "охотника" за БПЛА. После возвращения стал активно участвовать в сборе и доставке помощи на передовую – он только что вернулся из очередной гуманитарной миссии.
В одном отряде с "Заветом" сражался награжденный "Вицин" – позывной Виктора из Егорьевска. В зоне СВО "Вицин" был гранатометчиком, однако заниматься приходилось всем, в том числе эвакуировать раненых с поля боя.
Павел из Мытищ с позывным "Пахарь" – помощник гранатомётчика. Он выполнял самые сложные боевые задачи в зоне СВО, имеет награды за проявленное мужество и самоотверженность.
Еще один награжденный медалью "За храбрость" II степени – оператор БПЛА "Чиля". Этот позывной Иван взял в честь отца, которого так звали в детстве. Его контракт завершился в ноябре 2025 года, но и сейчас он продолжает оказывать помощь бойцам на передовой – планирует приобрести и отправить своему подразделению технику, которая способна перехватывать сигналы вражеских дронов.
Воробьев наградил выдающихся жителей Подмосковья
