МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Европейские страны предпочтут спровоцировать масштабный конфликт, чем наладить диалог с Россией, написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Европа спровоцирует масштабный глобальный финансовый кризис, вместо того чтобы помириться и научиться жить с Россией. Помните, кто будет виноват, когда у вас отнимут работу, сократят пособия и повысят налоги", — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 17 января заявил, что Западная Европа в открытую готовится к войне с Россией. По его мнению, угроза втягивания Будапешта в войну превратилась в повседневную реальность.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.