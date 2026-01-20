Рейтинг@Mail.ru
"Спровоцирует конфликт". На Западе сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/rossiya-2069136893.html
"Спровоцирует конфликт". На Западе сделали громкое заявление о России
"Спровоцирует конфликт". На Западе сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 20.01.2026
"Спровоцирует конфликт". На Западе сделали громкое заявление о России
Европейские страны предпочтут спровоцировать масштабный конфликт, чем наладить диалог с Россией, написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T19:09:00+03:00
2026-01-20T19:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
венгрия
западная европа
виктор орбан
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20260120/rossiya-2069054900.html
https://ria.ru/20260120/rossiya-2069091708.html
россия
венгрия
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, западная европа, виктор орбан, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Венгрия, Западная Европа, Виктор Орбан, НАТО
"Спровоцирует конфликт". На Западе сделали громкое заявление о России

Пилкингтон: ЕС скорее спровоцирует глобальный конфликт, чем помирится с РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Европейские страны предпочтут спровоцировать масштабный конфликт, чем наладить диалог с Россией, написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Европа спровоцирует масштабный глобальный финансовый кризис, вместо того чтобы помириться и научиться жить с Россией. Помните, кто будет виноват, когда у вас отнимут работу, сократят пособия и повысят налоги", — написал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным
Вчера, 15:01
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 17 января заявил, что Западная Европа в открытую готовится к войне с Россией. По его мнению, угроза втягивания Будапешта в войну превратилась в повседневную реальность.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Россия проиграет". На Западе рассказали о стратегическом плане по Украине
Вчера, 16:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенгрияЗападная ЕвропаВиктор ОрбанНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала