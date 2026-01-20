Рейтинг@Mail.ru
ГП требует с рыбопромыслов Хабаровского края около 6,8 миллиарда рублей
18:59 20.01.2026
ГП требует с рыбопромыслов Хабаровского края около 6,8 миллиарда рублей
происшествия
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
ГП требует с рыбопромыслов Хабаровского края около 6,8 миллиарда рублей

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура России в своем иске, поданном 16 января в арбитражный суд Москвы, требует взыскать солидарно с владельцев нескольких рыбопромысловых предприятий Хабаровского края около 6,8 миллиарда рублей ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Это денежное требование предъявлено к Андрею Айдарову, Аркадию Мкртычеву, Марине Кустовой, Алексею Филеву и Денису Кокорину.
Ответчиками в исковом заявлении указаны также хабаровские ООО "Сонико-Чумикан" (совладельцы Айдаров и Мкртычев), ООО "Национальное предприятие "Уд-Учур" (совладельцы Айдаров, Мкртычев и Кустова), ООО "Сущевский" (совладельцы Айдаров, Филев и Кокорин).
В счет частичного возмещения ущерба на сумму более 352 миллионов рублей истец требует взыскать с Айдарова его доли в ООО "Сонико-Чумикан" (75 %), ООО "Национальное предприятие "УД-Учур" (58,5%), ООО "Сущевский" (50%), ООО "Питейнофф" (100%), ООО "ПФК "Визаж" (100%), ООО "АВР" (100%).
В счет частичного возмещения ущерба на сумму около 64 миллионов рублей взыскать с Кустовой ее доли в ООО "Национальное предприятие "Уд-Учур" (16,5%), ООО "ДАК" (100%), ущерба на сумму около 6 миллионов рублей – доли Филева в ООО "Рыболов Амура" (100%), ООО "Сущевский" (37,5%), ущерба на сумму более 652 тысяч рублей – доли Кокорина в ООО "Сущевский" (12,5%), ущерба на сумму около 104 миллионов рублей – доли Мкртычева в ООО "Сонико-Чумикан" (25%), ООО "Национальное предприятие "УД-Учур" (25%).
Генпрокуратура также просит признать незаконными договоры Росрыболовства с ответчиками "Сонико-Чумикан", "Сущевский" и НП "УД-Учур" на пользование рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства.
Ранее сообщалось о поступлении этого иска в суд, но заявленные нем требования не были известны. Предварительные слушания по делу суд назначил на 16 февраля.
