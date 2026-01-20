Глава МИД ПМР выразил заинтересованность в сотрудничестве с ОБСЕ

ТИРАСПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев выразил заинтересованность в сотрудничестве с ОБСЕ, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
"Мы очень рассчитываем на то, что имеющийся у организации потенциал будет использован более эффективно. Наша позиция заключается в том, что медиация должна быть проактивной, равноудалённой и системной. Тогда мы можем рассчитывать на результат в условиях, когда не все стороны одинаково готовы к диалогу", – сказал Игнатьев во вторник на встрече с и.о. главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабелой Хартманн.
На встрече также предварительно обсуждался предстоящий визит спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Ленка и возможные заседания экспертных (рабочих) групп.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.