https://ria.ru/20260120/rossiya-2069111659.html
Кумпилов доложил Путину о росте инвестиций в экономику Адыгеи
Кумпилов доложил Путину о росте инвестиций в экономику Адыгеи - РИА Новости, 20.01.2026
Кумпилов доложил Путину о росте инвестиций в экономику Адыгеи
Объем инвестиций в экономику Адыгеи растет и в 2025 году составил 117%, доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава региона Мурат Кумпилов. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:52:00+03:00
2026-01-20T17:52:00+03:00
2026-01-20T17:52:00+03:00
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069041673_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_b51bb2e757d3440e3ead38e9caf3da12.jpg
https://ria.ru/20260120/rossiya-2069057041.html
республика адыгея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069041673_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_525831c163eb5f7c19846aa258f760af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, россия, мурат кумпилов, владимир путин, экономика
Республика Адыгея, Россия, Мурат Кумпилов, Владимир Путин, Экономика
Кумпилов доложил Путину о росте инвестиций в экономику Адыгеи
Кумпилов: объем инвестиций в Адыгею в 2025 году составил 117%