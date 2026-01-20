Рейтинг@Mail.ru
17:52 20.01.2026
Кумпилов доложил Путину о росте инвестиций в экономику Адыгеи
Объем инвестиций в экономику Адыгеи растет и в 2025 году составил 117%, доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава региона Мурат Кумпилов.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Адыгеи растет и в 2025 году составил 117%, доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава региона Мурат Кумпилов.
"Объем инвестиций у нас последние годы растет. У нас 117% к прошлому году", - рассказал Кумпилов.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Адыгее началась большая работа по ремонту школ, заявил Кумпилов
Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловВладимир ПутинЭкономика
 
 
