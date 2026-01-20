Рейтинг@Mail.ru
"Четкий сигнал". В Китае отреагировали на атаку украинских БПЛА на Россию - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 20.01.2026 (обновлено: 17:24 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/rossiya-2069095055.html
"Четкий сигнал". В Китае отреагировали на атаку украинских БПЛА на Россию
"Четкий сигнал". В Китае отреагировали на атаку украинских БПЛА на Россию - РИА Новости, 20.01.2026
"Четкий сигнал". В Китае отреагировали на атаку украинских БПЛА на Россию
Отражение атаки украинских БПЛА в понедельник показало, что Москва намерена жестко отвечать на любые попытки угрожать безопасности российской территории, пишет... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:05:00+03:00
2026-01-20T17:24:00+03:00
в мире
россия
вооруженные силы украины
москва
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978389168_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_0548f9ce64865ca0b2703b1e36d99dd1.jpg
https://ria.ru/20260120/otbor-2068992270.html
https://ria.ru/20260120/oreshnik-2069091900.html
россия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978389168_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_87bb48255e7cdd86a6188e1c01966f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины, москва, китай
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Москва, Китай
"Четкий сигнал". В Китае отреагировали на атаку украинских БПЛА на Россию

Sohu: РФ продемонстрировала жесткость при атаке украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Отражение атаки украинских БПЛА в понедельник показало, что Москва намерена жестко отвечать на любые попытки угрожать безопасности российской территории, пишет китайский портал Sohu.
"Уничтожение дронов дало четкий сигнал миру о том, что Россия никогда не ослабит безопасность приграничных районов", — говорится в материале.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Минобороны организовало отбор в подразделения войск БПЛА
Вчера, 12:11
По словам автора статьи, одержимость ВСУ беспилотниками говорит о слабости украинской армии, а перехват большого количества БПЛА также бьет по боевому духу боевиков.
Накануне Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за три часа.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО запуск "Орешника"
Вчера, 16:52
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияВооруженные силы УкраиныМоскваКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала