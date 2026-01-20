Рейтинг@Mail.ru
"Россия проиграет". На Западе рассказали о стратегическом плане по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 20.01.2026 (обновлено: 16:54 20.01.2026)
"Россия проиграет". На Западе рассказали о стратегическом плане по Украине
"Россия проиграет". На Западе рассказали о стратегическом плане по Украине - РИА Новости, 20.01.2026
"Россия проиграет". На Западе рассказали о стратегическом плане по Украине
Западные политики совершили стратегическую ошибку, спровоцировав конфликт на Украине в надежде на поражение России, пишет чешской издание Lidovky.
"Россия проиграет". На Западе рассказали о стратегическом плане по Украине

Lidovky: Запад ошибся, сделав ставку на проигрыш России в конфликте на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Западные политики совершили стратегическую ошибку, спровоцировав конфликт на Украине в надежде на поражение России, пишет чешской издание Lidovky.
"Западные политики, очевидно, сделали ставку на то, что нет необходимости беспокоиться о пересечении российской "красной линии". Они допустили, что, если война все-таки случится, Россия проиграет, и последствия этого поражения будут благоприятны для Запада. Поэтому они сочли войну меньшим злом", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, оказалось, что ставка Запада не сыграла, поскольку "Россия побеждает, а ситуация на Украине катастрофична во всех отношениях и только ухудшается с каждым днем".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
