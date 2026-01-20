https://ria.ru/20260120/rossiya-2069091708.html
"Россия проиграет". На Западе рассказали о стратегическом плане по Украине
"Россия проиграет". На Западе рассказали о стратегическом плане по Украине - РИА Новости, 20.01.2026
"Россия проиграет". На Западе рассказали о стратегическом плане по Украине
Западные политики совершили стратегическую ошибку, спровоцировав конфликт на Украине в надежде на поражение России, пишет чешской издание Lidovky. РИА Новости, 20.01.2026
"Россия проиграет". На Западе рассказали о стратегическом плане по Украине
Lidovky: Запад ошибся, сделав ставку на проигрыш России в конфликте на Украине