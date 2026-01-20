Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее началась большая работа по ремонту школ, заявил Кумпилов
15:10 20.01.2026
В Адыгее началась большая работа по ремонту школ, заявил Кумпилов
Большая работа по ремонту дошкольных и школьных учреждений началась в Адыгее, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Мурат Кумпилов. РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Большая работа по ремонту дошкольных и школьных учреждений началась в Адыгее, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Мурат Кумпилов.
"Мы начали большую работу, связанную с ремонтом дошкольных и школьных учреждений. И, конечно, последние годы мы себя настраивали на строительство больших объектов. Это 11 школ, 18 школьных учреждений, детских садов, больницы, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты - ред.), врачебные амбулатории. Безусловно, эти годы сейчас мы будем направлять на ремонт социальных учреждений", - рассказал Кумпилов.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
На строительство и ремонт школ в Оренбуржье направили 1,7 млрд рублей
4 декабря 2025, 15:53
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
