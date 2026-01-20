МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Киев и Запад много раз обманывали Россию и утратили ее доверие, которое теперь необходимо восстанавливать для урегулирования на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Мы множество раз обманули Россию и лично (президента Владимира — Прим. ред.) Путина. Это факт, от которого уже невозможно уйти. И если Украина вообще сохранится — в формате парламента, депутатов и той государственной конструкции, которая еще существует, — то главной задачей Верховной Рады, как единственного легитимного органа власти, остается одно: наладить взаимоотношения с Российской Федерацией, вернуть доверие, восстановить диалог", — написал он.
По словам Дмитрука, на сегодняшний день возобновление отношений с Россией является "главным национальным интересом Украины".
Как ранее отмечал президент Владимир Путин, Москву, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Российский лидер сообщал, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой. Он также отмечал, что необходимо вернуться к системе взаимного доверия.