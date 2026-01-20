Рейтинг@Mail.ru
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 20.01.2026
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным - РИА Новости, 20.01.2026
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным
Киев и Запад много раз обманывали Россию и утратили ее доверие, которое теперь необходимо восстанавливать для урегулирования на Украине, заявил депутат... РИА Новости, 20.01.2026
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным

Дмитрук: Украина и Запад много раз обманывали Россию, утратив ее доверие

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Киев и Запад много раз обманывали Россию и утратили ее доверие, которое теперь необходимо восстанавливать для урегулирования на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Мы множество раз обманули Россию и лично (президента Владимира — Прим. ред.) Путина. Это факт, от которого уже невозможно уйти. И если Украина вообще сохранится — в формате парламента, депутатов и той государственной конструкции, которая еще существует, — то главной задачей Верховной Рады, как единственного легитимного органа власти, остается одно: наладить взаимоотношения с Российской Федерацией, вернуть доверие, восстановить диалог", — написал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Украина находится сейчас в очень плохой ситуации, заявил Лавров
Вчера, 12:09
По словам Дмитрука, на сегодняшний день возобновление отношений с Россией является "главным национальным интересом Украины".
Как ранее отмечал президент Владимир Путин, Москву, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Российский лидер сообщал, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой. Он также отмечал, что необходимо вернуться к системе взаимного доверия.
Международный экономический форум в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Украина прилагает огромные усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе
Вчера, 09:52
 
