"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Киев и Запад много раз обманывали Россию и утратили ее доверие, которое теперь необходимо восстанавливать для урегулирования на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.