Россия заинтересована в нормальных отношениях с Молдавией, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в нормальных отношениях с Молдавией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы всячески заинтересованы в том, чтобы с Молдавией у нас были нормальные отношения. Мы не даем никакого повода, чтобы с той стороны при науськивании Европейского союза какие-то предпринимались враждебные действия, но, к сожалению, Евросоюз не отстает от нынешних властей в Кишиневе, которые полностью ему подотчетны", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.