Россия заинтересована в нормальных отношениях с Молдавией, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
12:58 20.01.2026
Россия заинтересована в нормальных отношениях с Молдавией, заявил Лавров
россия, молдавия, кишинев, сергей лавров, майя санду, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
Россия, Молдавия, Кишинев, Сергей Лавров, Майя Санду, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в нормальных отношениях с Молдавией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы всячески заинтересованы в том, чтобы с Молдавией у нас были нормальные отношения. Мы не даем никакого повода, чтобы с той стороны при науськивании Европейского союза какие-то предпринимались враждебные действия, но, к сожалению, Евросоюз не отстает от нынешних властей в Кишиневе, которые полностью ему подотчетны", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Молдавия продолжает курс на отрицание отношений с Россией, заявил Песков
Вчера, 12:45
 
Россия Молдавия Кишинев Сергей Лавров Майя Санду Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
