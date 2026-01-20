Россия заинтересована в налаживании сотрудничества в Арктике, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в налаживании открытого и равноправного сотрудничества в Арктике, где были бы учтены интересны безопасности, экономики, окружающей среды участников Арктического совета, заявил глава МИД России Сергей Лавров.